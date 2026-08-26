Congo-Brazzaville: Championnats départementaux de volleyball - La DGSP plusieurs fois couronnée

L'équipe de la Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) a réalisé une très bonne moisson lors des championnats de Brazzaville, lancés depuis le 22 mars et qui ont duré six mois.

La Ligue de Brazzaville de volleyball a bouclé, le 23 août, ses compétitions par le match qui a mis aux prises l'Interclub à la DGSP. Le match qui a tenu le public en haleine a vu l'Interclub l'emporter sur un score de troid sets à un. L'Inter a remporté les deux premiers sets (25-17 et 27-25). La DGSP se relançait dans la partie en l'emportant (25-15) avant de craquer (18-25). Mais le set marqué valait de l'or pour la DGSP. Au terme de la compétition des seniors messieurs, les deux équipes étaient à égalité des points mais grâce à sa différence de sets gagnés +17 contre +16, la DGSP remporte le championnat national devant l'Interclub et Volleyball club Renaissance.

En seniors dames, la DGSP a également remporté la médaille d'or devant Interclub et Kinda Odzoho, tout comme chez les juniors dames, où elle s'est imposée devant Interclub et JCM. En juniors messieurs, la DGSP a été devancée par Volleyball club Renaissance pour se contenter de la médaille d'argent. L'Interclub occupe la troisième place. Chez les cadettes, la DGSP l'emporte devant JCM et VC Renaissance. Chez les cadets, l'Interclub a dominé les débats devant JCM et la DGSP. Pour les centres de formation, AS Kinda Odzoho l'emporte devant VC Renaissance et JCM.

Au beach volley, la paire Ngoma/ Nganga de la DGSP a dominé chez les dames et celle de Follo/ Boukaka s'est imposée chez les messieurs. La Coupe de la ville a vu la DGSP s'imposer en seniors messieurs et dames et en juniors. « Je suis comblé de joie, parce que depuis le lancement tout s'est bien passé. Il y a eu la responsabilité au niveau des clubs et nous la Ligue. Nous avons réalisé toutes nos activités programmées », a déclaré Blaise Ngamba, le président de la Ligue de Brazzaville. Et d'ajouter : « La DGSP et l'Interclub, c'est la vitrine et même la lumière de notre volleyball. On ne peut que les encourager. »

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