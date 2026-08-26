Congo-Kinshasa: Alerte à la pêche illicite des alevins à Kalehe

La Société civile environnementale de Kalehe (Sud-Kivu) dénonce la poursuite de la pêche illicite des alevins dans le lac Kivu. Cette pratique met en péril la sécurité alimentaire des habitants, a-t-elle indiquée mardi 25 août 2026.

Le président de cette structure citoyenne, Madadju Devote, cite notamment le cas du village Tchibanda, près d'Ishovu, où certains pêcheurs capturent jusqu'à sept bassins d'alevins :

« On est en train d'assister à un scandale. On peut le citer dans le sous-village de Tchibanda, Michebere, Nusirachofi, où on voit des inciviques qui sont en train d'utiliser des filets prohibés pour la capture des alvins de fretins, avec comme conséquence l'insécurité alimentaire ».

Il interpelle ces pêcheurs sur les conséquences néfastes de cette activité « dangereuse » pour la faune aquatique.

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Face à la croissance démographique, Madadju Devote redoute une carence des ressources halieutiques nécessaires pour nourrir la population locale.

Dans les zones riveraines du lac Kivu, les experts environnementalistes alertent régulièrement les communautés sur les effets de cette pêche illicite. Les Sambaza, petits poissons prisés des habitants de Goma et Bukavu, peinent à se reproduire en grand nombre du côté congolais. Cette situation fait suite à la destruction des zones de frai par des activités de pêche incontrôlées.