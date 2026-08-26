Congo-Kinshasa: Causes des incendies dans plusieurs villes du pays

La ville de Bukavu continue d'être frappée par des incendies qui causent d'importantes pertes humaines et matérielles. Selon les récentes statistiques disponibles, environ 2 200 maisons ont été détruites par le feu au Sud-Kivu depuis février 2025, dont plus de 1 700 à Bukavu seulement. La situation s'est particulièrement aggravée au cours du mois d'août 2026 dans la capitale du Sud-Kivu. Les trois communes de la ville ont enregistré des incendies, avec une forte concentration des sinistrés dans la commune de Kadutu.

Le dimanche 23 août, environ 200 maisons ont été ravagées sur l'avenue de l'Hôpital général, laissant de nombreuses familles sans abri. Au-delà des dégâts matériels, ces incendies provoquent également des pertes en vies humaines. Cinq membres d'une même famille ont péri récemment dans un incendie sur l'avenue Père Georges Defour.

Plusieurs facteurs sont cités pour expliquer ces incendies notamment la forte densité de la population, l'urbanisation désordonnée, les raccordements électriques frauduleux et l'insuffisance des moyens d'intervention.

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Mais Bukavu n'est pas la seule ville concernée par cette situation. Toujours au cours de ce mois d'août, des incendies ont également été signalés notamment à Bunia, en Ituri, à Rubaya, au Nord-Kivu, et à Basonge 1, au Maniema.

-Quelle lecture faire de cette recrudescence d'incendies à Bukavu mais aussi dans plusieurs autres villes de la RDC ?

Invités :

-Romuald Shadrack Lwamba Amani, président national du Parlement citoyen pour la démocratie et la bonne gouvernance Baraza la Raiya, une ONG des défenseurs des droits humains, basée à Nyangezi au Sud Kivu. Il est expert en gouvernance territoriale, décentralisation et management public.

- Le député national Olive Mudekereza Namegabe, élu de Bukavu au Sud-Kivu. Il est agent de développement et notable de cette province.

- Hilaire Mumvudi, géographe aménagiste et environnementaliste de formation. Il est spécialisé en urbanisme, planification urbaine. Il est également consultant indépendant, Point focal de la Banque mondiale RDC de l'autorisation de bâtir./sites/default/files/2026-08/25082026-p-f-dec-00_web_0.mp3