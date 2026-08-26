Congo-Brazzaville: Mines - La tutelle s'assure de l'état d'avancement du permis Mboukoumassi

Le ministre des Industries minières et de la Géologie, Hurbain Fiacre Opo, a effectué récemment une visite sur le chantier de la société Luyuan des Mines Congo (LMC), situé à Mpili, dans le département du Kouilou, à quelque 35 km de Pointe-Noire. L'objectif était de s'assurer de l'état d'avancement du permis d'exploitation dit Mboukoumassi, attribué à cettte société qui développe ses activités sur une superficie de 242 km2.

La société LMC a signé avec l'État congolais, le 10 juillet 2018, une convention d'exploitation minière relative au minerai de potasse du gisement de Mboukoumassi. Cette convention a ensuite été ratifiée par l'Assemblée nationale et le Sénat, le 27 décembre 2021, à travers la loi n°47-2021. C'est dans ce contexte que le ministre Hurbain Fiacre Opo, à la tête d'une délégation composée des cadres de son département, a effectué une visite de terrain pour se rendre compte des travaux déjà effectués.

Accompagné par les responsables de la société LMC, le ministre a fait le tour du site, parcourant tour à tour le bâtiment administratif d'une capacité d'accueil de deux cents employés réalisé à hauteur de 90%, avant d'arriver aux logements destinés à accueillir les mineurs. Le constat fait est qu'au niveau de l'usine de traitement, les travaux sont largement avancés. Les cinq systèmes qui composent l'usine sont déjà implantés, affichant dans l'ensemble un taux d'exécution de plus de 80 %.

Il s'agit notamment du système de réception du minerai brut et du système d'épaississement. À la zone d'extraction, les quatre puits en cours de forage sont quasiment achevés. Le puits principal est déjà réalisé à hauteur de 350 m de profondeur sur les 450 m prévus.

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Le ministre a ensuite poursuivi sa visite à l'usine de granulation, où le minerai sera transformé en granulés avant son acheminement. La délégation s'est également rendue au port minéralier en construction dont le quai va mesurer 290 m de long et 30 m de large. Sa zone de manutention sera équipée d'une grue de levage d'une capacité de 3800 tonnes par heure. Pour acheminer la potasse de l'usine vers le port, le transfert sera effectué par un convoyeur fermé de 2,28 m de large suspendu à 6 m de hauteur au niveau des passages à niveau. Les autorités ont visité aussi la route d'accès carrossable reliant Moulu à Tsissanga. Cette route partiellement bitumée s'étend sur 12, 98 km. Elle facilitera le transport de la potasse.

Par ailleurs, le ministre est descendu avec les responsables de LMCongo à 350 m sous terre, au plus près des installations minières. Ce puits permet la ventilation souterraine mais aussi la remontée du minerai vers la surface. Une immersion qui lui a permis de constater directement les conditions de travail, l'état des ouvrages et les dispositions prises en vue du démarrage de la production. Avec des réserves estimées à 896 millions de tonnes, le gisement de Mpili ambitionne de devenir un grand pôle d'exploitation minière.

La première phase du projet prévoit une production de 500 000 tonnes de minerai brut, soit environ 100 000 tonnes de potasse. À terme, le projet ambitionne de devenir un grand pôle d'exploitation minière. Pour cette phase, la capacité devrait atteindre 13 millions de tonnes de minerai brut par an, pour près de 2 millions de tonnes de potasse.

Notons que le ministre Hurbain Fiacre Opo se dit déterminé à veiller à l'aboutissement de ce projet stratégique. Il a annoncé une nouvelle visite en décembre prochain afin de veiller au respect des échéances fixées pour la mise en production de ce site appelé à renforcer la production minière nationale et à contribuer à la diversification de l'économie.