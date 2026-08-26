Sénégal: Quatre céistes participent aux Championnats du monde à Poznan

L'équipe nationale du Sénégal de canoë sprint et para canoë va participer, à partir de mercredi, aux Championnats du monde à Poznan (Pologne), appris l'APS de l'organisation faitière de cette discipline.

La délégation est composée de quatre athlètes, Edmond Sanka, Combe Seck, Mame Thiané Diarra et Ibrahima Seck, informe la Fédération sénégalaise de canoë-kayak

L'instance en charge du canoë-kayak et aviron signale par ailleurs que cette compétition internationale va permettre aux athlètes de chercher des points dans le ranking pour la qualification aux Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Le canoë-kayak est consacrée discipline olympique depuis 1936.