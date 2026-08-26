Afrique: Le pays participe à la phase continentale de la FIFAe Nations League 2026 prévue au Maroc

25 Août 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Sept joueurs sénégalais vont prendre part à la phase continentale de la FIFAe Nations League 2026, prévue à partir de jeudi, à Casablanca, dans trois disciplines, a annoncé la Fédération sénégalaise des sports électroniques et disciplines associées (FESSEDA).

La compétition se poursuivra jusqu'au dimanche.

La sélection sénégalaise sera engagée en eFootball™ Mobile (deux joueurs), en eFootball™ Console (deux joueurs), et en Rocket League (trois joueurs).

Ils seront accompagnés de trois entraîneurs, selon la FESSEDA, qui précise que la délégation officielle est conduite par Chérif Cissé, représentant du ministère de la Jeunesse et des Sports.

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Il est accompagné du président de la FESSEDA, El Hadji Mansour Jacques Sagna, du secrétaire général, Mayoro Wade, et d'Abdoulaye Ndiaye, membre du Comité directeur chargé de la Protection des pratiquants.

La participation du Sénégal est le fruit d'une collaboration entre la Fédération sénégalaise de football (FSF) et la FESSEDA, ainsi que de l'engagement de la FSF auprès de la FIFA pour accompagner la représentation nationale dans cette compétition internationale, indique-t-on.

Cette participation à la phase continentale de la FIFAe Nations League constitue une nouvelle étape dans le développement de l'esport sénégalais et sa présence sur la scène internationale, selon l'association faitière.

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