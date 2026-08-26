Ile Maurice: L'Église catholique met la discrimination à l'emploi au coeur de la célébration

La cathédrale Saint-Louis, à Port Louis, a accueilli hier la messe solennelle marquant la fête du saint patron du diocèse. Une célébration qui a réuni de nombreux fidèles, mais également plusieurs personnalités, dont le Premier ministre, Navin Ramgoolam, accompagné de son épouse, Veena Ramgoolam, le vice-président de la République, Robert Hungley, la cheffe juge, Rehana Mungly Gulbul, le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, et la Première ministre adjointe, Arianne Navarre-Marie.

Dans son homélie, l'évêque de Port Louis, Mgr Jean Michaël Durhône, a placé cette célébration sous le signe de la justice sociale, avec un accent particulier sur la discrimination à l'emploi. S'inspirant de Saint Louis, il a appelé à «la vérité au coeur de la justice sociale, l'écoute et le discernement au service de la justice sociale, et l'exercice du droit dans la justice sociale». «La vérité ne doit faire peur à personne», a dit l'évêque de Port-Louis, plaidant pour que la société mauricienne s'appuie sur «des faits, des données, des études» plutôt que sur des impressions, des rumeurs ou des généralisations.

Mgr Durhône a également insisté sur la nécessité d'écouter les personnes qui disent avoir été victimes de discrimination. «Écouter leur histoire, leur expérience, leur souffrance, mais aussi leurs espérances», a-t-il souligné, estimant que cette démarche constitue une forme de «prophétie sociale». L'Église catholique entend désormais approfondir cette question à travers un travail conjoint de la Commission justice et paix et de la Commission pour la cause créole, en s'appuyant notamment sur le rapport de la Commission vérité et justice.