Ile Maurice: Jean Daniel Perrine - «Une voix dans ma tête me disait de tuer mon enfant sinon il me tuera»

Le drame de Roche-Bois prend une nouvelle dimension avec les déclarations faites par Jean Daniel Perrine aux enquêteurs après la mort de son fils Adriano, âgé de sept mois. Le trentenaire, soupçonné d'avoir mortellement agressé son nourrisson dimanche soir, a été placé sous surveillance policière à l'hôpital Brown-Séquard, après sa comparution devant le tribunal de Port-Louis le lundi 24 août. Il est admis à l'Isolation Ward n°6 du High Security Ward de l'établissement, dans le cadre de l'enquête pour meurtre.

Selon les informations recueillies, Jean Daniel Perrine aurait expliqué aux enquêteurs qu'il entendait une voix qu'il a qualifié de «diabolique», qui lui aurait dit qu'un «vampire» se trouvait dans le corps de son enfant et lui aurait ordonné de tuer le bébé, faute de quoi celui-ci aurait tenté de le tuer. À ce stade, ces déclarations constituent la version avancée par le suspect et devront être confrontées aux éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, ainsi qu'aux éventuelles évaluations médicales effectuées par le médecin de la police Dr Sudesh Kumar Gungadin.

Toujours selon cette version, Jean Daniel Perrine aurait d'abord envisagé d'ébouillanter l'enfant. Mais alors qu'il se serait levé pour chercher une bouilloire, il aurait trouvé un couteau de cuisine, qu'il aurait utilisé aux fins que l'on sait. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer dans quel état se trouvait le suspect au moment des faits. Des proches ont évoqué sa consommation de drogue synthétique et des changements de comportement.

La mère du nourrisson, âgée de 20 ans, effectuait des tâches ménagères à l'extérieur. À son retour dans la maison, elle aurait constaté que son bébé n'était plus à l'endroit où il dormait habituellement. Elle l'a découvert dissimulé sous des vêtements et enveloppé dans un drap. L'enfant ne respirait plus. L'autopsie pratiquée lundi a conclu à une blessure par arme blanche à l'abdomen.

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La police a objecté à la libération de Jean Daniel Perrine, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de meurtre . Les autorités ont évoqué les risques d'interférence avec les témoins, de manipulation des preuves, de fuite, mais aussi des préoccupations concernant sa propre sécurité.

La police indique, par ailleurs, qu'un dispositif de surveillance policière a été organisé autour du détenu à Brown-Séquard. Les enquêteurs devront désormais établir ce qui s'est réellement passé dans la maison familiale et vérifier les déclarations du suspect concernant ces voix qu'il affirme avoir entendues.