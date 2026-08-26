Ile Maurice: Annonce d'une nouvelle école primaire Aleemiah

La ferveur était palpable, hier, sur le campus des collèges Aleemiah, à Phoenix, où la communauté musulmane a célébré l'Eid Milaad-un-Nabi, marquant le 1 501e anniversaire de la naissance du prophète Muhammad. Organisée par l'Halkae Quadria Ishaat-I Islam, la cérémonie a réuni plusieurs personnalités politiques et religieuses, dont le Premier ministre, Navin Ramgoolam, le président de la République, Dharam Gokhool, le leader de l'opposition, Chetan Baboolall, et le ministre du Logement et des terres, Shakeel Mohamed.

La cérémonie s'est ouverte par une récitation du Coran, assurée par le qari Youssef Kassem Youssef Mohamed Halawa, venu d'Égypte. Le Maroc était également représenté par le Dr Sayyid Mohamed El Hassani, invité international.

Au-delà de la dimension religieuse, la cérémonie a été marquée par plusieurs annonces. Dans son discours, le président de l'Halkae Quadria Ishaat I-Islam, Akhtar Dawood, a notamment insisté sur l'importance de l'éducation dans l'héritage du Prophète. «Le Prophète enseignait l'amour. Le Prophète enseignait avec amour», a-t-il déclaré, avant d'annoncer le lancement d'une nouvelle école primaire Aleemiah. Celle-ci aura pour objectif de donner aux élèves des bases solides en vue de leur parcours au secondaire.

Autre annonce : une première formation à Maurice consacrée à la récitation du Qasida/Basran sera organisée en collaboration avec les autorités religieuses égyptiennes. La formation sera ouverte à tous, les modalités devant être communiquées ultérieurement. Akhtar Dawood a également appelé à soutenir la construction de la Sultan Nur-e Medina Masjid, un projet architectural d'inspiration turco ottomane. Des présents ont aussi été remis au Premier ministre, au président de la République, au président de l'organisation ainsi qu'au ministre du Logement.

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