Angola: La modernisation du Data Center renforce la souveraineté numérique

Luanda — Le ministre des Télécommunications, des Technologies de l'information et de la Communication sociale, Mário Oliveira, a assuré, mardi à Luanda, que la modernisation du Backup Data Center de l'Institut national de promotion de la société de l'information (INFOSI) renforce la protection des données et la souveraineté numérique du pays.

S'exprimant devant la presse en marge de la cérémonie de réinauguration de l'infrastructure, le ministre a expliqué que le centre a fait l'objet d'une vaste modernisation sur les plans physique, technologique et applicatif.

Selon le ministre, cette initiative s'inscrit dans le cadre des actions du Gouvernement en faveur de la transformation numérique de l'économie et de l'administration publique, visant notamment à créer les conditions nécessaires pour que les données de l'État et des citoyens soient sauvegardées sur le territoire national.

Dans cette perspective, il a salué la participation de la jeunesse angolaise à la gestion technologique de l'infrastructure, soulignant que la modernisation du Backup Data Center permettra également d'accueillir des stagiaires dans le cadre de formations professionnelles et académiques.

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S'agissant des programmes de promotion de la culture numérique, le ministre a indiqué que le secteur prévoit d'étendre les actions de formation aux différentes provinces du pays, avec notamment une intervention prévue dans la province de Benguela au début du mois de septembre prochain.

Mário Oliveira a réaffirmé que le Gouvernement poursuivra ses efforts pour équiper les écoles et les établissements d'enseignement de salles informatiques dotées d'une connexion à Internet, en mettant à leur disposition des outils essentiels à l'apprentissage et à l'inclusion numérique des citoyens.

Le Backup Data Center de l'INFOSI fait partie du Data Center et Cloud du Gouvernement angolais, inauguré en avril dernier dans la municipalité de Camama.

Les centres de données jouent un rôle essentiel dans l'écosystème des technologies de l'information et de la communication (TIC) et constituent des piliers fondamentaux du développement économique.

Ces infrastructures, qui constituent le coeur des opérations numériques, assurent le stockage à grande échelle, le traitement efficace des données et la disponibilité continue des services et applications en ligne, tout en garantissant la sécurité et la protection des informations.

Le projet prévoit également la fourniture de services technologiques aux entités privées et vise à favoriser l'innovation ainsi que l'émergence de nouvelles opportunités dans le secteur technologique.