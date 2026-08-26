Angola: Le Président de la République assiste à la signature d'un contrat sur le Corridor de Lobito

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, assistera, mercredi à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), à la signature d'un contrat relatif au développement du Corridor de Lobito.

Selon les Services d'information du Président de la République, au cours de cette visite de quelques heures, João Lourenço aura un entretien bilatéral avec son homologue congolais, Félix Tshisekedi, au cours duquel seront abordées des questions d'intérêt commun.

Le déplacement du Chef de l'État angolais s'inscrit dans les efforts visant à renforcer la coopération régionale et à promouvoir le développement du Corridor de Lobito, une importante plateforme de liaison entre l'Angola, la RDC et la Zambie.

La cérémonie de signature du contrat intervient dans le prolongement de la rencontre tenue à Lobito, dans la province de Benguela, qui avait réuni les Présidents angolais, João Lourenço, congolais, Félix Tshisekedi, et zambien, Hakainde Hichilema, dans le cadre des initiatives visant au développement et à la valorisation du corridor.

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La visite de travail du Président João Lourenço prendra fin au début de l'après-midi, avec son retour à Luanda.

Corridor de Lobito

Également connu à l'échelle internationale sous le nom de « route des deux océans », en raison de sa vocation à relier par voie terrestre l'océan Atlantique à l'océan Indien, le Corridor de Lobito s'étend sur 1 344 kilomètres.

L'Angola, pays voisin de la RDC avec laquelle il partage une frontière dans la partie occidentale de l'Afrique australe, considère ce corridor comme un projet structurant d'envergure nationale et régionale, qui figure parmi les principales priorités du Gouvernement dans le cadre du Plan national de développement 2023-2027.

L'axe relie la façade atlantique de Lobito à la ville frontalière de Luau, dans l'est du pays, en traversant cinq provinces : Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico-Leste.

De par son ancrage national et ses connexions internationales, le corridor exerce un impact structurant sur l'ensemble de l'espace de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et s'affirme comme l'un des principaux axes de circulation des marchandises dans la région.

Projet stratégique pour la diversification de l'économie nationale et la valorisation de ses potentialités, le Corridor de Lobito dessert 40 % de la population angolaise et favorise la mobilisation d'investissements de grande envergure dans les secteurs de l'agriculture et du commerce.

Les cinq provinces traversées par le corridor jouent un rôle essentiel dans le développement agricole, avec des chaînes de valeur consacrées notamment aux céréales, telles que le maïs, le soja, le blé et le riz, ainsi qu'aux tubercules, aux haricots, aux légumes et aux fruits.

Le Corridor de Lobito constitue, par conséquent, une importante voie d'accès aux marchés d'exportation pour des pays tels que la RDC et la Zambie, en leur offrant une route plus courte vers leurs principales régions minières, notamment pour ces deux pays enclavés.

Il s'est également révélé particulièrement important pour la convergence des intérêts économiques entre les pays africains, dans le cadre de la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). À ce titre, il pourrait contribuer à la transformation locale des ressources naturelles et à la création de davantage de valeur ajoutée au sein des économies concernées.