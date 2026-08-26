Angola: Formalisation de l'engagement en faveur du Corridor de Lobito

Kinshasa — Le développement du Corridor de Lobito connaîtra un nouvel élan à partir de ce mercredi, avec la formalisation de l'engagement de la République démocratique du Congo (RDC) en faveur du projet, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale dans les domaines économique et environnemental.

La capitale congolaise abrite, ce mercredi, la cérémonie de signature du contrat engageant l'État congolais dans le développement du Corridor de Lobito, en tant qu'infrastructure appelée à stimuler les échanges économiques dans la région, en facilitant l'acheminement des produits entre les zones minières du sud de la RDC et l'océan Atlantique, via l'Angola.

Les autorités des deux pays estiment que le développement du Corridor de Lobito confère également une nouvelle dimension aux préoccupations des acteurs de la conservation et entendent, à ce titre, franchir une nouvelle étape dans la lutte contre les crimes environnementaux.

Dans cette perspective, elles ont décidé de renforcer leur coopération afin de démanteler les réseaux qui exploitent et se livrent au trafic de faune sauvage, de bois et d'autres ressources naturelles à travers leurs frontières.

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Selon la presse congolaise, cette volonté a été exprimée la semaine dernière à Kinshasa, lors d'une réunion de haut niveau organisée par l'African Wildlife Foundation (AWF), en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN) et l'Institut national de la biodiversité et des aires de conservation (INBAC) de l'Angola.

Les discussions ont réuni des représentants des services forestiers, douaniers, migratoires, de police et d'autres organismes chargés de l'application de la loi dans les deux pays.

L'objectif est de mettre en place une collaboration opérationnelle permettant de faciliter la détection des activités de trafic, l'échange d'informations et la poursuite des réseaux impliqués.

« Nous voulions aborder cette question dans une perspective holistique », a expliqué Joe Kassongo, responsable de la lutte contre les crimes liés à la faune sauvage au sein de l'AWF.

L'expert en environnement a identifié le renforcement des capacités des agents sur le terrain, l'amélioration de la réponse du système judiciaire et la consolidation des mécanismes de coopération transfrontalière comme les trois priorités sur lesquelles repose cette approche.

L'AWF estime que l'intensification des flux commerciaux pourrait également être exploitée par des réseaux criminels et préconise, dès lors, d'anticiper les risques avant que les infrastructures du Corridor de Lobito ne deviennent de nouvelles voies pour le trafic.

L'organisation estime également que les deux pays doivent oeuvrer à l'élaboration d'un plan d'action visant à rendre leur coopération plus opérationnelle, notamment à travers la création de points focaux au sein des institutions concernées.

Ce plan devrait permettre une circulation plus rapide des informations, l'efficacité du mécanisme dépendant avant tout de la capacité des services à intervenir rapidement, quel que soit le côté de la frontière où le trafic est détecté.

À long terme, l'AWF entend étendre cette dynamique à d'autres pays de la région, notamment la Zambie, la Tanzanie, l'Ouganda et le Burundi, afin de mettre en place une réponse régionale face à des réseaux criminels dont les activités dépassent largement les frontières d'un seul pays.