Angola: Le Plan directeur du Corridor de Lobito soumis à consultation publique dans cinq provinces

Luanda — Le Plan directeur du Corridor de Lobito (PDCL) fait, depuis le 19 août, l'objet d'une consultation publique dans le cadre de l'Évaluation environnementale stratégique (EES) dans cinq provinces du pays, en vue d'orienter le développement territorial, économique et logistique au cours des prochaines décennies.

La consultation publique s'est déjà tenue les 19 et 21 août dans les provinces de Moxico-Leste et du Moxico, respectivement, tandis qu'elle s'est déroulée lundi 24 août dans la province de Huambo, selon un communiqué de presse transmis mardi à l'ANGOP.

Dans les provinces de Bié et de Benguela, les consultations se déroulent les 25 et 26 août.

Cet instrument doit permettre de dégager les principaux résultats de l'EES, notamment les opportunités, les défis et les recommandations identifiés afin que le développement du Corridor s'effectue dans le respect des principes de durabilité environnementale et d'inclusion sociale.

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Le PDCL est élaboré dans le cadre du « Projet Diversifica Mais », destiné à accélérer la diversification économique, à attirer les investissements privés et à favoriser la création d'emplois durables le long du Corridor de Lobito.

« Pour les entreprises qui opèrent déjà dans la région ou qui envisagent d'y investir, ainsi que pour les communautés qui y résident, il s'agit du moment où les normes et les garanties environnementales et sociales qui encadreront le Corridor au cours des prochaines années sont examinées et peuvent encore être influencées », indique le communiqué.

Les sessions sont ouvertes à toutes les parties intéressées, avec pour objectif de favoriser une participation élargie des institutions publiques, des universités et des centres d'enseignement et de recherche, des opérateurs économiques, des organisations de la société civile, des communautés locales et des citoyens en général.

Ce processus de consultation publique constitue une occasion concrète pour les institutions, les entreprises et les citoyens de contribuer activement à la définition de l'avenir du Corridor de Lobito.

Ces différents acteurs peuvent ainsi contribuer à faire en sorte que le développement économique et territorial prévu par le PDCL s'accompagne de normes élevées en matière de durabilité environnementale, d'inclusion sociale et de bonne gouvernance.

L'initiative est portée par l'Unité de mise en oeuvre du Projet Diversifica Mais, en partenariat avec l'Agence de régulation de la certification des cargaisons et de la logistique de l'Angola (ARCCLA), ainsi qu'avec le cabinet de conseil chargé de l'élaboration du PDCL.