Angola: Moxico vaccine 186 mille enfants contre la poliomyélite

Luena — Cent quatre-vingt-six mille cent trente-huit enfants âgés de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite au cours d'une campagne menée du 21 au 23 août dans la province du Moxico.

Selon le chef du département de la Santé publique, Pereira Alfredo, les données provisoires font état de 183.138 enfants vaccinés, sur un objectif de 215.025.

Il a expliqué que certaines municipalités de la province n'avaient pas encore communiqué les données relatives au nombre d'enfants vaccinés dans leurs zones respectives, notamment celles comprenant des localités difficiles d'accès.

Pereira Alfredo a salué l'engagement des 1.388 personnes mobilisées dans le cadre de la campagne, qui ont mené leurs activités sans incident, ainsi que le civisme de la population.

Il a annoncé pour septembre la prochaine campagne de vaccination contre la poliomyélite et de supplémentation en vitamine A.