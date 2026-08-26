Afrique: Le Japon considère le Corridor de Lobito comme une voie idéale pour la connectivité du continent

Huambo — L'ambassadeur du Japon en Angola, Hiroaki Sano, a estimé, mardi, que le Corridor de Lobito constitue une option essentielle pour le développement économique durable, en raison de son potentiel en tant que voie idéale pour renforcer la connectivité du continent africain.

Le diplomate s'exprimait lors d'un atelier consacré à « L'importance stratégique du Corridor de Lobito, les risques liés à la criminalité financière et la coopération entre les secteurs public et privé », organisé dans le cadre d'un projet de renforcement des capacités juridiques financé par le Gouvernement japonais et qui se déroule pendant deux jours dans la province de Huambo.

Il a souligné que la connectivité entre les pays revêt une importance majeure pour la promotion du développement social et économique. À ce titre, les projets visant au renforcement des ressources humaines et à la prévention de la criminalité financière le long du Corridor de Lobito constituent, selon lui, un point de départ pour sa consolidation.

« Cette perspective ne concerne pas seulement l'Angola, mais également les autres pays voisins, dans la mesure où le Japon est disposé à déployer des efforts pour améliorer la connectivité dans l'ensemble de la région », a-t-il souligné.

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Il a affirmé que la coopération et les liens avec l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) doivent être davantage approfondis.

Hiroaki Sano a salué les progrès réalisés depuis 2005 dans la province de Huambo grâce à la mise en oeuvre d'un projet de déminage financé par le Japon et exécuté par le Gouvernement angolais en partenariat avec des organisations non gouvernementales, qui a permis de débarrasser de nombreux champs agricoles d'engins explosifs.

Il a estimé que cette région du Plateau central du pays avait enregistré des améliorations considérables en matière d'architecture et d'aménagement urbain à l'issue de ce projet, se disant satisfait de constater cette évolution, vingt ans après son passage dans cette ville, qui connaît un développement constant dans les domaines social et économique.

La coordinatrice de l'ONUDC en Angola, Manuela Carneiro, a souligné que l'appui du Japon à la lutte contre la criminalité financière contribuera à créer un environnement des affaires plus sûr, transparent, intègre et fiable le long du Corridor de Lobito, dans la perspective de réunir les conditions nécessaires à la croissance économique.

Elle a affirmé que cet effort contribuera à renforcer la crédibilité des institutions et à créer un espace sûr et responsable pour les échanges commerciaux, au bénéfice des communautés établies le long de ce corridor de développement, qui couvre les provinces du Bié, de Benguela, de Huambo et du Moxico.

Elle a indiqué que les entreprises légalement constituées doivent être en mesure de faire face aux risques susceptibles d'affecter leurs activités, soulignant que la réputation d'un espace économique peut être préservée grâce au fonctionnement efficace des organisations qui y opèrent.

Elle a estimé nécessaire de mettre en place des formes concrètes de coopération susceptibles de contribuer à transformer le Corridor de Lobito en une puissance économique régionale, ainsi qu'en un axe de développement durable et de nouvelles opportunités pour l'Angola.

Au nom du Gouvernement de la province de Huambo, le vice-gouverneur chargé du secteur politique, social et économique, Angelino Elavoco, a estimé qu'il était essentiel d'anticiper les facteurs de risque potentiels liés à la criminalité financière et organisée, notamment ceux associés au secteur des minerais stratégiques et à l'exploitation illégale, afin d'empêcher les actes susceptibles de compromettre les projets du Corridor de Lobito.

Il a jugé nécessaire de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé afin de préserver l'intégrité et la réputation de cette zone et d'accroître son attractivité pour les investissements.

« La promotion de la diversification économique, la création de nouvelles opportunités d'investissement et d'emploi, le développement local, ainsi que le renforcement des liaisons entre les centres urbains et les zones de production, les marchés nationaux et internationaux constituent des objectifs de la redynamisation du Corridor de Lobito qu'il importe de protéger dans ces zones à fort potentiel économique », a-t-il souligné.

Prévu pour s'achever jeudi, l'atelier porte notamment sur la compréhension de la criminalité financière et organisée et sur son impact dans les corridors économiques stratégiques, ainsi que sur l'identification des priorités et des actions visant à renforcer l'intégrité du Corridor de Lobito et la coopération entre les autorités publiques et privées.

Le Japon oeuvre à la prévention de la criminalité financière le long du Corridor de Lobito en partenariat avec l'ONUDC et le Comité de gestion coordonnée des frontières (CGCF).

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Japon ont été établies en septembre 1976, après l'accession de l'Angola à l'indépendance nationale, le 11 novembre 1975.

Au cours des dernières décennies, la coopération bilatérale entre les deux pays s'est progressivement renforcée dans le domaine économique, contribuant ainsi à consolider les bases du développement durable et à approfondir les relations entre l'Angola et le Japon.