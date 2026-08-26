Angola: Plus de 147 mille enfants vaccinés contre la poliomyélite à Lunda-Sul

Saurimo — Cent quarante-sept mille quatre cent vingt-cinq enfants âgés de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite par les services provinciaux de la Santé de Lunda-Sul, a indiqué mardi à Saurimo le chef par intérim de ces services, Félix Upale.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a indiqué que ces résultats étaient encourageants, l'objectif étant de vacciner 164 199 enfants de cette tranche d'âge. À cet effet, plus de 60 équipes sont actuellement mobilisées pour mener des opérations de rattrapage.

Il a précisé que ces opérations, menées dans les 14 municipalités de la province, devraient permettre d'atteindre, voire de dépasser, l'objectif fixé.

Il a souligné que certaines municipalités, notamment Alto-Chicapa, Cazage et Luma-Cassai, avaient déjà atteint les objectifs prévus, avec des taux de couverture supérieurs à 97 %, tandis que Cassengo demeure confrontée à des difficultés, avec un taux de couverture encore très faible.

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À cet effet, 40 des plus de 60 équipes mobilisées ont été affectées à la municipalité de Cassengo, dans le but de porter la couverture vaccinale globale de la province à plus de 95 %.

Félix Upale a indiqué que la campagne avait été confrontée à plusieurs difficultés, notamment au mauvais état des voies d'accès, en particulier dans les municipalités de Chiluage et de Cassai-Sul, où des pirogues ont dû être utilisées pour atteindre certaines localités.

Il a également fait état de cas de refus de la part de certains parents qui n'ont pas autorisé les volontaires à vacciner leurs enfants dans les quartiers Agostinho Neto, Candembe et Txizainga II et III.

Un mobilisateur a par ailleurs été agressé dans le quartier de Candembe, à la périphérie de Saurimo, par un groupe de jeunes. L'intervention rapide de la Police nationale a permis d'éviter une aggravation de la situation et les auteurs présumés ont été interpellés.

Le responsable a souligné que, malgré la clôture officielle de la campagne, des postes de vaccination restent opérationnels dans les unités sanitaires et que des agents continuent d'administrer le vaccin aux enfants qui, pour diverses raisons, n'ont pas pu être vaccinés à temps.

Il a appelé les parents et les responsables légaux à faire vacciner leurs enfants dans le cadre de la vaccination de routine dans les différentes unités sanitaires de la province.