Angola: Le pays accueille la première édition du programme de reconnaissance des organisations

25 Août 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par AMC/QCB/BS

Luanda — L'Angola accueillera, pour la première fois, le 3 septembre prochain à Luanda, le programme de reconnaissance dénommé « Elite Employer Angola », destiné à distinguer les organisations reconnues pour leurs pratiques de gestion et de valorisation du capital humain.

L'événement réunira des directeurs des ressources humaines, des administrateurs et des dirigeants d'entreprise de plusieurs des principales organisations opérant dans le pays, selon un communiqué de presse transmis mardi à l'ANGOP.

Selon le document, cette initiative vise à approfondir le débat sur la gestion des ressources humaines et à encourager les organisations à adopter des pratiques susceptibles d'attirer, de développer et de fidéliser les talents.

L'événement ambitionne également de s'imposer comme une référence pour les entreprises souhaitant renforcer leur proposition de valeur à l'égard de leurs collaborateurs et se positionner comme des employeurs de choix sur un marché de plus en plus concurrentiel en matière de talents.

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Le programme « Elite Employer Angola » est issu d'une étude nationale sur les avantages sociaux et la gestion du capital humain, réalisée tout au long de l'année 2025.

L'arrivée du programme en Angola permet au pays de rejoindre un réseau régional dans lequel « Elite Employer » s'est déjà imposé comme une référence en matière d'évaluation des pratiques de gestion des ressources humaines.

Lire l'article original sur ANGOP.

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