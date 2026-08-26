Angola: Environ 768 mille enfants vaccinés contre la poliomyélite à Huambo

Huambo — Sept cent soixante-huit mille huit cent trois enfants âgés de moins de cinq ans ont été vaccinés contre la poliomyélite dans la province de Huambo, dans le cadre de la campagne nationale menée du 21 au 23 août.

Ces données ont été communiquées mardi à l'ANGOP par la cheffe du département de la Santé publique, Jandira Jacques, qui a précisé que les autorités sanitaires avaient atteint 94,67 % de l'objectif initial fixé à 812.092 enfants.

Au cours de la campagne, 394.993 enfants âgés de six mois à cinq ans ont également reçu une supplémentation en vitamine A, sur un objectif de 462.889.

La responsable a précisé que les données relatives à la vaccination contre la poliomyélite et à la supplémentation en vitamine A restent provisoires, en raison de l'organisation d'une campagne de rattrapage dans toutes les localités de la province, afin de couvrir les enfants qui n'ont pas pu bénéficier de la première phase.

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Elle a jugé positive l'adhésion des communautés, qu'elle a attribuée au renforcement des actions de sensibilisation à l'importance de la vaccination, avec l'appui des responsables religieux et des autorités traditionnelles.

Pour la mise en oeuvre de la campagne, 1.363 équipes ont été mobilisées, dont 1.278 équipes ordinaires et 85 équipes spéciales, avec un dispositif comprenant des vaccinateurs, des mobilisateurs, des agents chargés de l'enregistrement et des responsables de l'administration de la vitamine A.

La campagne a également mobilisé 347 superviseurs, 122 superviseurs chargés de la mobilisation sociale et 66 coordinateurs de zone, responsables du suivi des activités dans les 17 municipalités de la province de Huambo.

Lors de la précédente campagne de vaccination contre la poliomyélite, organisée au premier semestre de cette année, 779.693 enfants de moins de cinq ans avaient été vaccinés, contre 788.919 lors de la première campagne.

La poliomyélite est une maladie virale hautement contagieuse susceptible de provoquer une paralysie permanente, notamment chez les enfants. La vaccination constitue, à ce titre, la principale mesure de prévention et d'interruption de la transmission.