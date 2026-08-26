Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi lance le balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï

26 Août 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a officiellement lancé mardi 25 août, les travaux de balisage du fleuve Congo et de la rivière Kasaï, lors d'une cérémonie organisée au port de l'ONATRA, à Kinshasa.

Après un défilé nautique, le chef de l'État a remis aux commandants des baliseurs l'« ordre de marche » autorisant le démarrage des travaux. Ceux-ci visent à sécuriser la navigation fluviale et à faciliter le transport des personnes et des marchandises.

Des équipements pour renforcer la navigation

Le vice-Premier ministre chargé des Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a souligné l'objectif de cette opération :

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« Notre ambition ultime est claire : garantir une mobilité fluide et sécurisée sur toute l'étendue du réseau hydrographique national. »

La cérémonie a également été marquée par la remise d'une baleinière métallique au Gouvernement et d'une drague multifonctions à la Régie des voies fluviales (RVF).

Une nouvelle locomotive pour l'ONATRA

L'ONATRA a, par ailleurs, présenté sa nouvelle locomotive, immatriculée 1501.

Ces différentes acquisitions et le lancement du balisage s'inscrivent dans les efforts annoncés par les autorités pour améliorer les conditions de navigation et les services de transport sur le réseau hydrographique national.

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