Congo-Kinshasa: Toujours pas de suite concernant l'enseignement à distance promis par la ministre de tutelle

La rentrée scolaire approche à grand pas mais les modalités pratiques de l'enseignement à distance annoncé par le ministère de l'Éducation nationale se font toujours attendre en Ituri, l'épicentre de l'épidémie d'Ebola.

À Bunia mardi 25 août 2026, par exemple, les responsables des établissements scolaires disaient attendre toujours des orientations claires sur la mise en oeuvre de cette mesure, notamment les zones concernées et les outils pédagogiques qui seront utilisés.

À moins d'une semaine de la rentrée scolaire, prévue le 1er septembre en RDC, les préparatifs ne se déroulent pas comme à l'accoutumée dans plusieurs établissements de Bunia.

En raison de la recrudescence des cas d'Ebola, le ministère de l'Éducation nationale avait annoncé le recours à l'enseignement à distance dans les zones les plus touchées par l'épidémie. Cependant, sur le terrain, les responsables d'écoles affirment n'avoir reçu ni supports pédagogiques ni directives précises sur les modalités d'application de cette décision.

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Dans les établissements publics comme privés, cette annonce suscite encore de nombreuses interrogations. « Comment ça va se passer et dans quelles conditions ? Nous n'avons pas encore de détails sur l'enseignement à distance (...) Tout ça ce sont des choses qu'on doit préparer d'avance », affirme Besisa Mugisa, gestionnaire du complexe scolaire Shalom.

Même constat à l'école primaire Kabengele. Son directeur, Katsuva Kasereka Gaston, indique qu'il attend, lui aussi, des instructions claires à ce sujet. « Nous sommes en train d'attendre l'arrivée du directeur de la province éducationnelle, qui se trouve à Kinshasa. Nous allons faire ce qu'il va nous dire », précise-t-il.

En attendant, les inscriptions se poursuivent, mais à un rythme encore timide dans plusieurs écoles de Bunia. De nombreux parents hésitent encore à inscrire leurs enfants, par crainte de l'épidémie d'Ebola, et attendent d'être fixés sur les modalités de l'enseignement à distance.

Lors d'une conférence de presse tenue mardi 18 août à Kinshasa, la ministre de l'Éducation nationale, Raïssa Malu, avait annoncé que le Gouvernement congolais prévoyait de mettre en place l'enseignement à distance dans 18 zones de santé considérées à haut risque d'Ebola, dès la rentrée scolaire 2026-2027.