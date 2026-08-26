Congo-Kinshasa: Dr Foreman Mabala - « Le manque de spécialistes en médecine d'urgence, un enjeu majeur de santé publique au pays »

Le manque de spécialistes en médecine d'urgence constitue un défi majeur pour la prise en charge des patients en situation critique en République démocratique du Congo, a déclaré lundi 24 août le médecin urgentiste et coordonnateur général du Carrefour international d'anesthésie, de réanimation et des urgences (CIARU).

Dans un entretien exclusif accordé à Radio Okapi, il a affirmé que ce constat était au coeur de la 5e édition du CIARU, organisée du 17 au 20 août dernier à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga.

À l'issue de ces assises scientifiques, Dr Foreman Mabala, plaide pour un renforcement de la formation et des compétences dans le domaine de la médecine d'urgence.

Selon lui, la capacité à répondre efficacement aux situations critiques, notamment lors des crises épidémiques comme Ebola, nécessite davantage de professionnels spécialisés et une meilleure organisation de la prise en charge.

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« Le déficit de spécialistes en médecine d'urgence est un enjeu majeur de santé publique », affirme-t-il.

Des réformes jugées nécessaires

Le responsable du CIARU appelle également à des réformes structurelles afin d'améliorer la réponse médicale d'urgence à travers le pays.

Les échanges de cette 5e édition du CIARU ont ainsi permis de mettre en avant les défis scientifiques auxquels fait face la médecine d'urgence en RDC, ainsi que les perspectives de renforcement des capacités des professionnels de santé.

Pour le Dr Foreman Mabala, l'amélioration de la prise en charge des urgences passe notamment par une formation accrue et une meilleure disponibilité des compétences spécialisées sur l'ensemble du territoire national.