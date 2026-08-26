Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur d'Italie au pays

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire et Commandant général des Forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui au Palais républicain les lettres de créance de l'ambassadeur Silvio Mignano, ambassadeur et plénipotentiaire de la République d'Italie auprès de la République du Soudan, en présence du ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Le président du conseil de souveraineté a accueilli le nouvel ambassadeur, lui souhaitant le succès dans ses fonctions, ainsi que davantage de progrès et de prospérité pour les relations bilatérales entre les deux pays.

De son côté, l'ambassadeur italien a affirmé, dans une déclaration à la presse, la détermination de son pays à poursuivre l'action pour un Soudan uni, pacifique et prospère, en disant : « L'Italie restera toujours au côté du peuple soudanais. »