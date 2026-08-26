Soudan: Le Président du Conseil de Souveraineté reçoit les lettres de créance du nouvel ambassadeur de l'Azerbaïdjan au pays

Le Président du Conseil de Souveraineté transitoire et Commandant général des Forces armées, Lieutenant-général Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu aujourd'hui au Palais républicain les lettres de créance de l'ambassadeur Al-Khan Bolokh Bolokhov, ambassadeur de l'Azerbaïdjan auprès de la République du Soudan, en présence du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Mohieddin Salem.

Le Président du Conseil de Souveraineté a accueilli le nouvel ambassadeur, lui souhaitant le succès dans ses missions, appelant à l'importance de pousser et de renforcer les relations entre les deux pays vers davantage de développement et de prospérité.

De son côté, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan a affirmé dans une déclaration à la presse la profondeur des relations fraternelles et historiques qui unissent les deux pays et les deux peuples et a dit: « Nous sommes convaincus que cette amitié se poursuivra et que nous nous soutiendrons toujours aux différentes instances internationales. »

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L'ambassadeur a affirmé son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des deux pays, exprimant son appréciation pour les relations distinguées et solides entre les gouvernements et les peuples du Soudan et de l'Azerbaïdjan, souhaitant au Soudan et à son peuple la paix et la prospérité durables.