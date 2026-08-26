Tunisie: Le Mont Semmama à l'honneur à la COP17 sur la lutte contre la désertification

Le Mont Semmama a été célébré, mardi, dans le cadre de la 17e session de la Conférence des Parties (COP17) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) qui se tient du 17 au 28 août 2026 à Oulan-Bator, en Mongolie.

L'évenement tenu sur le thème « Journée de Semmama... Résister à la désertification culturelle », dans l'espace vert du Sommet, entend rappeler que la lutte contre la désertification n'est pas uniquement une question environnementale ou agricole mais aussi culturelle et éducative, a fait savoir Adnen Helali, acteur de la société civile tunisienne et initiateur du projet de développement local du Jebel Semmama présent en Mongolie.

Pour Helali « la protection des parcours passe également par le renforcement de la conscience environnementale au sein des communautés pastorales, ainsi que par la préservation des savoirs, des cultures et des modes de vie des pasteurs »a.

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La journée, tenue en présence du ministre mongol de l'Alimentation, de l'Agriculture et de l'Industrie légère, a été notamment marquée par la présentation du nouveau recueil de poésie de Helali, « Le vent garde nos traces », avec la participation de la chanteuse mongole Enkhgerel Shinzorig, et la projection du film documentaire « If the Rangelands Could Speak », réalisé par l'Allemande Lizzy Gable, lequel retrace le parcours de la Silk Road Caravan (la route de soie), à laquelle Adnen Helali a participé (trançon Turquie/ Mongolie).

La journée a été également l'occasion de présenter l'oeuvre d'artisanat « Année internationale des parcours et des pasteurs en vert », réalisée par les artistes Marwa Gdima, Oumaima Boulaares et Khaled Khayatai, en collaboration avec des artisanes de Djebel Semmama et de Bir El-Kassâa.

Dans le cadre de la célébration de l'année 2026, proclamée par l'ONU, année internationale des parcours et des éleveurs pastoraux, le Centre Culturel des Arts et Métiers de Jebel Semmama dans la délégation de Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) a lancé une initiative environnementale et culturelle baptisée « Green IYRP ». Elle promeut le remplacement du plastique et des matériaux polluants par des ressources naturelles locales issues de l'environnement pastoral, comme le cuir, l'argile, les fibres d'alfa, le bois et les fleurs de montagne.

Cette initiative bénéficie aujourd'hui d'un soutien international croissant : 102 pays et 427 organisations ont exprimé leur appui à cette démarche visant à protéger les parcours, préserver la biodiversité, améliorer les conditions de vie des communautés pastorales et renforcer la durabilité des ressources naturelles.

La 17e session de la Conférence des Parties (COP17) à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD) se tient du 17 au 28 août 2026 à Oulan-Bator, en Mongolie sur le thème « Restaurer les terres, restaurer l'espoir ».

Le sommet réunit des représentants des gouvernements, du secteur privé, de la société civile et des experts internationaux autour des moyens d'accélérer la restauration des terres et de renforcer la résilience face à la sécheresse.

La Tunisie a ratifié la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et adopté dès 1998 un Plan d'action national de lutte contre la désertification. Selon le ministère de l'Environnement, près de 80 % du territoire national est caractérisé par des conditions d'aridité qui accentuent sa vulnérabilité aux changements climatiques et aux pressions exercées sur les ressources naturelles.

Dans le cadre de ses engagements internationaux, la Tunisie s'est fixé pour objectif d'atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres à l'horizon 2030. Une cible nationale volontaire prévoit la restauration ou la compensation de la dégradation sur environ 2,2 millions d'hectares à travers le territoire.