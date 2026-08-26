Tunisie: Un incendie dans une station électrique provoque des coupures dans plusieurs régions de Mahdia

25 Août 2026
La Presse (Tunis)

Les perturbations dans la distribution de l'électricité et les coupures enregistrées mardi dans plusieurs zones du gouvernorat de Mahdia sont dues à un court-circuit survenu au niveau d'une cellule moyenne tension de la station de transformation électrique d'El Jem, a indiqué mercredi une source régionale responsable à l'agence TAP.

Le court-circuit a provoqué un incendie au sein de la station, entraînant sa mise hors service et des perturbations de l'alimentation électrique dans plusieurs délégations.

Une équipe de techniciens et de cadres de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) est actuellement mobilisée pour réparer la panne et remettre la station en service, a précisé la même source.

Le gouverneur de Mahdia s'est rendu mercredi matin à la station afin de constater les dégâts occasionnés par l'incident et de suivre l'avancement des travaux de réparation.

À cette occasion, il a appelé à accélérer les interventions afin de permettre la remise en service de la station dans les meilleurs délais et le rétablissement de l'alimentation électrique dans les zones touchées par les coupures, à savoir El Jem, Boumerdes, Souassi, Cherbane, Hebira et Ouled Chamekh.

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