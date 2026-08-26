Sénégal: Gamou de Madina Baye - Cheikh Mahi Cissé exprime sa gratitude envers les autorités

25 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Mamadou Thiam

Lors de la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye, le porte-parole du khalife a magnifié le rôle joué par les autorités pour la bonne organisation de cet événement religieux.

Le porte-parole du khalife de Médina Baye a salué, hier, la mobilisation des pouvoirs publics à l'occasion de la cérémonie officielle du Gamou international de Médina Baye. Cheikh Mahi Cissé a exprimé sa gratitude aux autorités pour les dispositions prises en vue d'assurer le bon déroulement de cette édition du Gamou. « Nous remercions les autorités qui ont pris toutes les mesures pour que l'événement se passe dans de bonnes conditions », a-t-il déclaré. Cheikh Mahi Cissé a également salué la présence de la délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur.

« Nous saluons la présence de cette forte délégation avec, à sa tête, le ministre de l'Intérieur Mouhamadou Makhtar Cissé », a-t-il ajouté. Au nom du khalife, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse, le porte-parole a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité mobilisées pour garantir la sécurité des pèlerins et des populations. « Tous les engagements pris ont été respectés et nous tenons à remercier toutes les personnes impliquées », a-t-il souligné.

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Cheikh Mahi Cissé a également salué le travail accompli par le comité d'organisation du Gamou, avant de formuler des prières à l'endroit des autorités pour un Sénégal de paix et de prospérité. Ainsi, Médina Baye renouvelle son attachement au dialogue avec les pouvoirs publics et rappelle le rôle majeur des foyers religieux dans la préservation des valeurs, de la paix et de la cohésion sociale.

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