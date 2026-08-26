Ile Maurice: Enquête sur DistributeX et soupçons d'un possible système de Ponzi

La Financial Crimes Commission (FCC) enquête actuellement sur les activités d'une entité opérant sous le nom de DistributeX. Une perquisition, menée le lundi 24 août à Surinam, a notamment permis aux enquêteurs de saisir des documents et des appareils électroniques. Des éléments relatifs à un portefeuille électronique (crypto wallet) auraient également été obtenus.

Dans le cadre de cette enquête, un représentant de DistributeX est actuellement interrogé par la FCC. Les enquêteurs s'intéressent notamment au fonctionnement de l'entité ainsi qu'au mécanisme utilisé pour recruter de nouveaux membres sur la plateforme.

L'analyse du téléphone portable du représentant aurait permis d'identifier un premier groupe de 11 personnes auxquelles un lien et un code d'accès à la plateforme aurait été transmise. Ces personnes auraient ensuite partagé à leur tour le lien avec d'autres individus. Selon les informations recueillies à ce stade de l'enquête, cette chaîne de recommandations aurait conduit 169 personnes à devenir membres de la plateforme, qui serait désignée sous le nom de One Community par certains de ses membres.

Une contribution financière en échange de gains promis

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D'après les éléments actuellement recueillis, les personnes rejoignant la plateforme auraient été invitées à effectuer une contribution financière initiale. En contrepartie, des gains leur auraient été promis pour leur participation à des activités en ligne liées aux cryptomonnaies.

Les membres auraient également été encouragés à recruter de nouvelles personnes. Des commissions auraient ainsi pu être versées en fonction des personnes introduites sur la plateforme.

Ces éléments font désormais partie des aspects examinés par les enquêteurs afin de déterminer la nature exacte des activités et des flux financiers concernés.

Un possible système de Ponzi ou une pyramide financière ?

Sur la base des informations disponibles à ce stade, la FCC soupçonne que certaines activités associées à DistributeX pourraient relever d'un système de Ponzi, ou d'une pyramide financière.

La FCC souligne toutefois que l'enquête est toujours en cours, et que les informations et les éléments saisis sont actuellement soumis à analyse. Aucune conclusion définitive ne peut donc être tirée à ce stade quant à la nature ou à la légalité de l'ensemble des activités de l'entité. La FCC dispose notamment d'un mandat d'enquête portant sur les crimes financiers, dont la fraude, le blanchiment d'argent et la fraude électronique.

La FCC appelle les personnes concernées à se manifester

La FCC invite les personnes qui ont été en contact avec DistributeX, ses représentants ou ses promoteurs associés, qui auraient effectué des paiements, fourni des fonds ou transféré des actifs virtuels dans le cadre de ces activités, à communiquer toute information susceptible d'aider l'enquête. Les personnes disposant d'informations sur le fonctionnement de DistributeX sur le recrutement des membres ou estimant avoir subi un préjudice sont également invitées à se rapprocher de la FCC.

La FCC indique que les informations communiquées sont traitées de manière confidentielle. Elle permet également le dépôt de plaintes de manière anonyme via sa plateforme de signalement.