Sénégal: Mawlid à Rufisque - Chérif Atkhana Aïdara donne rendez-vous aux fidèles aux Hlm

Chaque année, Chérif Atkhana Aïdara et les disciples khadres commémorent la nuit de la naissance du Prophète (PSL) aux HLM Rufisque, dans son domicile. Les membres du comité d'organisation sont à pied d'oeuvre. L'ensemble des cheikhs (dignitaires hommes), cheikhas (dignitaires femmes) ainsi que les jeunes et les femmes de la Fondation Cheikhna Cheikh Saad Bouh sont dans les derniers réglages pour accueillir les invités.

« La nuit de naissance du Prophète Mohammad reste un évènement majeur que nous célébrons depuis plusieurs années. Depuis la création de la Fondation Cheikhna Cheikh Saad Bouh en 1985 à Castors, à Dakar, nous célébrons le Mawlid. Cela a continué ici à Rufisque où nous nous sommes installés en 1991 », explique Cheikh Arkhana Aidara, président de la Fondation Cheikhna Cheikh Saad Bouh et porte-parole du khalife général des khadres.

Cette année, comme lors des précédentes éditions, les autorités départementales de Rufisque ont mis la main à la pâte pour accompagner cette activité religieuse. En prélude à la célébration du Mawlid, le burd a démarré depuis quelques jours et a été clôturé le dimanche 23 août.

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Pour Chérif Atkhana, le Mawlid est aussi l'occasion de rendre hommage aux différentes familles religieuses et aux khalifes généraux. Seulement pour les khadres, cette célébration ne se limite pas à une seule nuit. Car le lendemain, les jeunes et les femmes organisent aussi une activité culturelle.

Une occasion pour elles de rendre hommage aux dignitaires et aux personnes disparues ainsi qu'à d'autres qui oeuvrent sans relâche pour la khadrya. D'ores et déjà, Chérif Atkhana tient à remercier l'ensemble des habitants des HLM Rufisque qui accueillent, chaque année, des invités venant de partout.