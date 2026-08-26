Sénégal: Proposition de loi sur les fonds spéciaux - Le Conseil constitutionnel donne raison au Gouvernement

25 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou Diouf

La sentence est tombée. Les sept Sages du Conseil constitutionnel ont, ce mardi, déclaré irrecevable la proposition de loi relative au régime juridique des crédits spéciaux. Une décision qui met un terme au bras de fer entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale autour de ce texte. L'Assemblée nationale avait inscrit à l'ordre du jour de sa première session extraordinaire de l'année 2026, selon la procédure d'urgence, plusieurs textes, dont cette proposition de loi. Celle-ci avait été adoptée en commission et devait être examinée en séance plénière le mercredi 19 août 2026.

Mais avant son examen en plénière, le Gouvernement avait soulevé une exception d'irrecevabilité. Dans un communiqué de presse, l'Exécutif estimait que certaines dispositions de la proposition de loi relevaient du domaine réservé au pouvoir réglementaire, conformément aux articles 67 et 76 de la Constitution. Face à cette divergence, le Gouvernement a décidé de saisir le Conseil constitutionnel, conformément aux dispositions de l'article 83, alinéa 2, de la Constitution, reprises par l'article 69, alinéa 8, de la loi organique n° 2025-11 du 18 août 2025 portant Règlement intérieur de l'Assemblée nationale.

Dans sa saisine, le Gouvernement demandait aux Sages de déclarer irrecevable la proposition de loi. Le Conseil constitutionnel a finalement tranché en faveur de l'Exécutif. En déclarant le texte irrecevable, les sept Sages consacrent ainsi la position défendue par le Gouvernement.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.