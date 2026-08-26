Sénégal: Kaolack - Individu arrêté pour vol de 7 millions de FCFA à Thioffack

La sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack a procédé à l'interpellation d'un individu pour vol d'une somme en espèces de 7 millions de FCFA à Thioffack, dans la commune de Kaolack. Le mis en cause a été placé en garde à vue et l'enquête se poursuit, selon une note de la police publiée mardi.

Le 25 août 2026, la sûreté urbaine du commissariat central de Kaolack a été saisie d'une lettre de plainte pour le vol d'une somme d'argent du montant de 7 millions de francs CFA que le plaignant avait soigneusement rangée dans son véhicule garé au bord de la route au niveau du « daral » de Thioffack.

« De ses déclarations, il ressort qu'après avoir retiré ladite somme d'argent, il s'était rendu au niveau « daral » de Thioffack pour y acquérir une vache pour la fête du Gamou. Où étant, il a oublié de verrouiller le véhicule en sortant et a constaté, à son retour, la disparition de son sac contenant l'argent citée supra », rapporte la police.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'enquête de voisinage a permis, selon notre source, d'identifier le principal suspect et les recherches initiées ont permis de retrouver une partie de l'argent dérobé des mains de la tante du mis en cause. Interrogée, cette dernière a confirmé que c'est son neveu qui lui avait confié ce montant de 3,610 millions de FCFA.

« Les investigations successives ont facilité la localisation et l'interpellation du mis en cause qui avait rejoint le domicile de sa tante pour récupérer le montant précité. Interpellé, il reconnaît sans ambages les faits qui lui sont reprochés, reconnaissant avoir agi seul », poursuit la police.

Lors de son interpellation, il a été trouvé, par devers lui, la somme d'argent en espèces de 306 000 FCFA, une moto neuve et deux téléphones. Interrogé sur le reste de l'argent, il confia l'avoir dépensé dans des bars et maisons closes.