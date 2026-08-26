Ile Maurice: Les grands titres de l'express de ce mercredi 26 août 2026

26 Août 2026
L'Express (Port Louis)

En une de l'express: Lutte contre la drogue : À chacun sa dose de responsabilité ; Autre titre : Après le drame de Roche-Bois, la NADC rappelle qu'elle ne peut mener seule le combat ; Shaan Kundomal : «Je ne suis coupable de rien» ; Attentat à la pudeur : Condamné à six mois de prison, le Dr Nishan Moheeputh compte faire appel ; Judiciaire : 70 269 affaires en attente.

Lutte contre la drogue : À chacun sa dose de responsabilité

· Après le drame de Roche-Bois, la NADC rappelle qu'elle ne peut mener seule le combat

· De nouvelles campagnes et de nouveaux dispositifs annoncés, alors que des contraintes de ressources persistent

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· Le psychiatre Anil Jhugroo : «Les drogues de synthèse affectent le raisonnement, le contrôle des impulsions et le jugement»

· Le rapport sur le cannabis attendu cette semaine

Shaan Kundomal : «Je ne suis coupable de rien»

· Le Dr Al Ansari dément toute plainte ou procédure contre l'avocat mauricien

· Le parquet émirati conclut à l'absence d'infraction

Attentat à la pudeur : Condamné à six mois de prison, le Dr Nishan Moheeputh compte faire appel

Judiciaire : 70 269 affaires en attente

· Malgré une modernisation accélérée et de nouveaux projets d'infrastructures, les tribunaux peinent à suivre le rythme...

Conflit avec la Fédération mauricienne de Boxe : Bruno Julie porte le combat devant la justice

South East Championships : Joey Roussety s'impose en bodybuilding

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