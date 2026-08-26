Ile Maurice: «L'Héritage Goldman 2» débarque à Maurice

Showtime Mauritius présentera pour la première fois à Maurice le spectacle «L'Héritage Goldman 2 - Jean-Jacques et les autres», le samedi 19 septembre à 19 heures, au Trianon Convention Centre.

Ayant déjà réuni plus de 350 000 spectateurs, cette production célèbre le répertoire intemporel de Jean-Jacques Goldman, ainsi que les chansons qu'il a écrites pour de grandes voix de la chanson française et francophone, notamment Céline Dion, Johnny Hallyday, Florent Pagny, Patricia Kaas et Khaled. Le public mauricien pourra redécouvrir plus de 25 chansons incontournables, pendant plus de deux heures, dans le cadre d'un spectacle interprété intégralement en direct.

La direction artistique est assurée par Erick Benzi, collaborateur historique de Jean-Jacques Goldman et réalisateur de plusieurs de ses plus grands succès. Il dirigera une troupe composée de Kilian Arzel, Jessy Elsa Palma, Cephaz, Tomislav, Perrine Aff et Nerac.

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«La musique de Jean-Jacques Goldman possède cette capacité rare de réunir plusieurs générations. Ses chansons sont liées à des moments forts de nos vies et demeurent aussi actuelles et émouvantes qu'à leur sortie. Avec L'Héritage Goldman 2, nous souhaitons offrir au public mauricien bien plus qu'un concert hommage : une production internationale portée par l'émotion, l'énergie du spectacle vivant et le plaisir de chanter ensemble», déclare Nagillen Narrainen, de Showtime Mauritius.

Loin de chercher à imiter Jean-Jacques Goldman, la production rassemble une nouvelle génération d'interprètes pour restituer la sincérité, la force mélodique et les émotions qui ont inscrit ses chansons dans la mémoire collective.

Ce spectacle s'inscrit dans la volonté de Showtime Mauritius d'accueillir à Maurice des productions internationales de premier plan, après notamment les concerts d'UB40, de Chico & The Gypsies et de Lucky Ali. Les billets, proposés entre Rs 900 et Rs 4 500, sont disponibles en ligne sur Otayo.com ainsi que dans les points de vente Rézo Otayo à travers Maurice.