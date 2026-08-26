Madagascar: Route du cacao - Un nouvel élan pour désenclaver la région

Après plusieurs années de travaux, la réhabilitation de la piste rurale stratégique reliant plusieurs communes à forte production du district d'Ambanja franchit une étape importante avec sa réception provisoire.

Cette étape marque l'achèvement technique des travaux prévus et ouvre une période de suivi destinée à contrôler la qualité des ouvrages avant leur réception définitive.

Bien plus qu'une simple infrastructure routière, cette voie offre de nouvelles perspectives aux producteurs en facilitant l'évacuation des récoltes, l'accès aux marchés ainsi que la circulation des personnes et des biens, de la ville d'Ambanja jusqu'à Antsirasira, en passant par Andoharano. Les travaux sur cet axe, surnommé « route du cacao », ont débuté en mai 2021, mais ont connu d'importants retards et ralentissements dans leur exécution.

Dans cette zone où le cacao et la vanille constituent des piliers de l'économie locale, l'état de la piste représentait depuis longtemps un frein majeur à l'activité. Dégradée par les pluies et difficilement praticable par endroits, elle compliquait le transport des produits agricoles, rallongeait les délais d'acheminement et augmentait les coûts supportés par les producteurs.

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Financés par la Banque mondiale et réalisés dans le cadre du projet Pôles intégrés de croissance (PIC), les travaux visent notamment à améliorer la circulation et à faciliter l'évacuation des produits agricoles dans cette zone à fort potentiel économique. Les retombées attendues concernent plus largement l'ensemble de l'économie rurale. Les autres productions agricoles pourront, elles aussi, bénéficier d'un meilleur accès aux centres de consommation.

La bataille commence

D'une longueur totale de 43,9 kilomètres, l'axe traverse neuf communes de la région. Sur ce linéaire, 9 kilomètres ont été réalisés en pavés, tandis que le reste est constitué d'une piste en terre aménagée avec des matériaux sélectionnés et adaptés aux caractéristiques du terrain. L'infrastructure comprend également une chaussée bétonnée sur 150 mètres.

Une attention particulière a été accordée aux ouvrages de franchissement. Les ponts, qui constituaient auparavant des points particulièrement difficiles pour les usagers, ont été réhabilités afin d'améliorer la sécurité et la fluidité de la circulation.

La cérémonie de réception a réuni plusieurs élus et responsables administratifs de la région Diana, sous la conduite du chef de région, le général de brigade Louis Francio Marovavy. Les techniciens du projet PIC ainsi que ceux d'Egis Inframad ont également pris part à cette étape officielle.

Dans son intervention, le chef de région a souligné la vocation essentiellement économique de cette infrastructure routière. « La réhabilitation de cette route répond avant tout à la nécessité de faciliter l'évacuation des productions agricoles d'une zone particulièrement productive », a-t-il affirmé, tout en incitant les usagers et les collectivités à préserver l'ouvrage afin de garantir sa longévité.

À l'issue de la visite technique, la commission compétente s'est réunie pour procéder à la réception des réalisations.

L'achèvement des travaux ne constitue toutefois pas une fin en soi. Dans une région soumise à de fortes pluies, la question de l'entretien sera déterminante pour préserver les investissements réalisés. Une piste rurale réhabilitée peut rapidement retrouver son état initial si aucun mécanisme d'entretien régulier n'est mis en place.

La question de l'entretien de la route figure ainsi désormais parmi les principaux enjeux. À compter du 15 septembre, l'application d'un droit de péage, conformément à un arrêté intercommunal, est prévue sur cet axe. L'objectif affiché est de mobiliser des ressources destinées à assurer l'entretien et la pérennité de l'infrastructure, considérée comme un levier de développement économique.

Le désenclavement pourrait également favoriser l'arrivée de nouveaux opérateurs dans des zones jusqu'ici difficiles d'accès.