Madagascar: Ambanja - Le festival de la beauté franchit un nouveau cap

À Ambanja, la beauté monte sur scène pour la troisième édition du festival de la beauté, à dimension internationale. Du 26 au 29 août, la ville du cacao accueillera cette nouvelle édition, portée par l'association Diaconie de la beauté. Ce rendez-vous s'inscrit dans la continuité des précédentes éditions, avec cette année une volonté affichée d'ouverture internationale.

La Diaconie de la beauté poursuit son implantation à travers Madagascar. Si la capitale du Nord et l'île aux parfums avaient déjà accueilli les deux éditions précédentes, cette troisième édition pose désormais ses valises à Ambanja, toujours dans la région Diana. De leur côté, Sambava, Morondava, Nosy Be et Antananarivo ont déjà accueilli leurs éditions respectives. Autrement dit, plusieurs villes de Madagascar ont désormais l'occasion de recevoir cet événement.

Entre spiritualité, arts et patrimoine culturel, l'événement entend faire de la beauté un langage d'évangélisation et un levier de cohésion sociale. La présence annoncée de Daniel et Anne Facérias, fondateurs du mouvement, devrait donner à cette édition une résonance particulière.

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Selon les explications, cette fois, la beauté ne sera pas seulement une affaire d'esthétique. Elle se veut aussi spirituelle, culturelle et sociale. Pour sa troisième édition tenue à Sambirano, le festival de la beauté entend franchir un nouveau cap en réunissant, pendant quatre jours, artistes, membres de l'Église, communautés locales et invités autour d'une même ambition : faire de l'art un chemin de rencontre, de transmission et d'évangélisation.

Le programme se déroule en deux temps. Le premier volet sera consacré à une retraite spirituelle internationale de deux premiers jours, dirigée par Mgr Robert Le Gall, archevêque émérite de Toulouse. Il sera aux côtés de Mgr Donatien Francis Randriamalala, évêque d'Ambanja, parrain du mouvement Diaconie à Madagascar.

Vitrine des talents et des cultures

La deuxième partie du programme sera consacrée les 28 et 29 août aux festivités culturelles proprement dites, avec différentes animations et prestations assurées par des artistes issus de plusieurs disciplines. « La Diaconie de la Beauté s'articule autour de trois axes bien distincts : spirituel, événementiel et résidentiel. Ainsi, à chaque événement organisé au cours de l'année, ces trois dimensions sont systématiquement respectées », a souligné le président du comité Bira Ephreim.

Outre la dimension religieuse, Ambanja entend également profiter de l'événement pour mettre en avant ses richesses culturelles et les savoir-faire de son territoire. Costumes traditionnels, danses, musique, artisanat et autres expressions artistiques locales seront ainsi au coeur de la programmation. Le carnaval artistique et culturel prévu dans les rues de la ville devrait constituer l'un des temps forts de cette édition, avec la participation de groupes artistiques et de différentes communautés.

Les expositions-ventes permettront aussi, de leur côté, de donner une visibilité aux artistes et artisans tout en mettant en valeur les produits et savoir-faire locaux.

La messe des artistes constitue à ce titre un moment central du programme. Le grand spectacle artistique et culturel viendra prolonger cette démarche avec des prestations mêlant expressions chrétiennes et traditions culturelles locales. Une rencontre entre deux univers que les organisateurs souhaitent complémentaires plutôt qu'opposés.

Au-delà des quatre jours de festivités, l'un des enjeux majeurs de cette édition sera l'inauguration de la maison des artistes à Ambanja ayant pour objectif d'offrir aux artistes un cadre pour développer leurs talents, favoriser la formation et encourager la création artistique inspirée par la foi. Cette structure pourrait ainsi devenir l'un des principaux héritages durables de cette troisième édition.

Le projet porté à Ambanja repose ainsi sur une conception élargie de la beauté : une beauté qui se contemple, mais surtout une beauté qui rassemble, transmet et transforme.