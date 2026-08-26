Sénégal: Mpal - Le gouverneur Al Hassan Sall met en exergue l'oeuvre de Mame Rawane Ngom

Saint-Louis — Le gouverneur de Saint-Louis, Al Hassan Sall, a salué, mardi, la contribution de Mame Rawane Ngom (1859-1956) au rayonnement de l'islam au Sénégal, soulignant que ce Muqaddam [grand disciple] de Seydi El Hadj Malick Sy etétait grand érudit de l'islam.

"La famille de Mame Rawane Ngom joue un rôle important dans l'islam au Sénégal. Mame Rawhane était un grand érudit de l'islam. Il a beaucoup contribué [au] rayonnement de l'islam, mais aussi à la vulgarisation de l'enseignement coranique", a-t-il déclaré.

Il représentait le gouvernement à la cérémonie officielle du Maouloud ou Gamou de Mpal, un évènement célèbrant la naissance du Prophète Mohammed.

Face à une conjoncture mondiale difficile, le chef de l'exécutif régional a sollicité des prières pour la stabilité du pays.

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Présent à la cérémonie, le Khalife de Mpal, Mame Ousmane Ngom, a formulé des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité.

Avant l'étape de Mpal, le gouverneur Sall et sa délégation se sont rendus à la Grande mosquée de Saint-Louis où le Maouloud est célébré.

La délégation va terminer ses visites de courtoisie auprès des foyers religieux de Saint-Louis, à la Grande mosquée Ihsaane où la famille de Serigne El Hadji Madior Cissé célèbre la nuit de mardi à mercredi la 71e édition du Gamou Mission.

Le préfet du département de Saint-Louis, Maurice Latyr Dione, le député, Alioune Dièye, ainsi que d'autres responsables et chefs de service ont pris part à la cérémonie officielle du Gamou de Mpal.