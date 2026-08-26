Afrique: Qualifications LDC féminine CAF - Défaite pour les Aigles de la Médina face à l'USFAS du Mali

25 Août 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Faux départ pour les Aigles de la Médina dans la course à la Ligue des champions féminine de la CAF. Ce mardi 25 aout 2026, au stade de l'Indépendance en Gambie, le représentant sénégalais s'est incliné 1-0 devant l'USFAS, formation malienne, lors du premier match de poule (zone UFOA-A).

Tout s'est joué juste avant la mi-temps : les Maliennes ont ouvert le score sur penalty à la 43e minute, un avantage qu'elles ont su préserver jusqu'au coup de sifflet final. Les Sénégalaises ont poussé pour recoller au tableau d'affichage en deuxième mi-temps, sans parvenir à trouver l'ouverture.

Ce revers, le premier de leur campagne, met les Aigles de la Médina sous pression avant leur prochaine sortie. Elles devront se relancer le 31 août (15h00) face à Determine Girls FC, représentant du Liberia, avec l'objectif d'engranger leurs premiers points dans cette compétition.

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