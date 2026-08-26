Sénégal: Gamou 2026 - Le Khalife général des Tidianes appelle à semer la paix et à préserver l'unité

Le message du Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, transmis par Serigne Makhtar Kébé lors de la cérémonie officielle, en présence des autorités étatiques, des représentants du Royaume du Maroc, du corps diplomatique et des responsables religieux, a placé la célébration du Gamou de Tivaouane 2026 sous le signe de la paix, de la responsabilité et de l'unité.

Dans son adresse, le Khalife a d'abord rappelé le sens profond du Mawlid. Au-delà de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), il a invité les fidèles à faire de cet événement un moment d'imitation de son modèle. « La célébration la plus authentique et la plus méritoire ne réside pas dans l'apparat, mais dans l'imitation », souligne le message, qui appelle à faire vivre la Sunna et les valeurs incarnées par le Prophète.

S'inscrivant dans le thème de cette édition, « Ensemble, pensons et agissons par le verbe de l'unicité », le message s'articule autour de trois axes : la paix, la sacralité du dépôt ou de la responsabilité (Al-Amânât) et l'unité.

La paix, du foyer à la nation

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Le Khalife appelle d'abord à « ensemencer la paix dans tous les cercles de la vie ». Sur le plan national, il invite l'État et les institutions à privilégier « la voie du dialogue et la concertation », face aux tensions et aux logiques d'escalade, en vue d'un « pacte national fédérateur ». Les guides religieux et les savants sont, quant à eux, appelés à contribuer à la préservation du tissu social et à combattre les discours de division, de discorde et de haine.

Cette quête de paix doit également, selon le message, commencer au sein de la famille et se prolonger dans le monde du travail, où la rigueur, l'excellence, la clarté des relations contractuelles et le respect du droit du travailleur sont présentés comme des conditions de la paix sociale et économique.

Responsabilité et unité nationale

Le deuxième axe porte sur la notion d'Amâna, la confiance et le dépôt. Le message rappelle ainsi la responsabilité de chacun envers la patrie, la fonction qui lui est confiée et le bien public. Il met particulièrement en garde contre le détournement des ressources publiques, présenté comme une atteinte aux intérêts de toute la communauté : détourner des fonds, affirme le texte, c'est aussi priver la nation « d'un hôpital, d'une école, d'une route, d'un marché et de l'avenir ».

Enfin, Serigne Babacar Sy Mansour appelle à consolider l'unité, au sein de la famille, entre les croyants et à l'échelle de la nation. Il exhorte notamment les Sénégalais à renoncer aux invectives, à la calomnie et aux polémiques stériles, y compris sur les réseaux sociaux. « Une patrie ne se bâtit pas dans les commentaires. Elle se bâtit par l'effort, le travail et la coopération de ses citoyens », rappelle le message.

La déclaration s'achève par des prières pour le Sénégal, son président Bassirou Diomaye Faye et son gouvernement, ainsi que pour le roi Mohammed VI du Maroc.