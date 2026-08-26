Sénégal: Gamou 2026 - Mouhammadou Makhtar Cissé réaffirme les engagements de l'État pour Tivaouane

Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhammadou Makhtar Cissé, a porté, mardi, le message du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à la cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane.

Dans une intervention solennelle, il a transmis les salutations et les voeux du chef de l'État au Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, représenté à la cérémonie par Serigne Mansour Sy « Dabakh », ainsi qu'à l'ensemble de la famille de Maodo et aux fidèles.

Après avoir salué le corps diplomatique, les autorités administratives et religieuses, le maire de Tivaouane, Demba Diop Sy, ainsi que les membres du gouvernement qui l'accompagnaient, le ministre a dit sa « fierté » de prendre part à cette cérémonie. « Le président de la République m'a chargé de vous transmettre ses salutations fraternelles et ses voeux les plus chaleureux », a-t-il déclaré.

Anticiper les défis de Tivaouane

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Mouhammadou Makhtar Cissé a également donné des assurances concernant plusieurs préoccupations récurrentes à l'occasion du Gamou, notamment l'approvisionnement en eau, l'assainissement et la sécurité. Selon lui, les prochaines éditions de cette grande manifestation religieuse devront faire l'objet d'une meilleure anticipation, particulièrement lorsqu'elles coïncident avec la saison des pluies.

Makhtar Cissé et Serigne Mansour Sy Dabakh (photo Mbacké Ba)Évoquant l'oeuvre de Seydi El Hadji Malick Sy, le ministre a salué l'homme qui a fait de Tivaouane un haut lieu de diffusion de la Tidjaniya et de l'enseignement islamique. « Chaque fois que l'on évoque le Maouloud, les esprits convergent vers le Prophète Mouhamed (PSL), et nous le devons en grande partie à l'oeuvre accomplie par Seydi El Hadji Malick Sy », a-t-il souligné, rappelant que cet héritage a été perpétué par ses descendants, notamment Serigne Babacar Sy, puis les générations suivantes.

« L'autorité de l'État et la cohésion nationale ne sont pas négociables »

Au nom du chef de l'État, le ministre a appelé à une meilleure appropriation de l'héritage des grandes figures religieuses et à sa transmission aux jeunes générations. « Nous devons inciter notre jeunesse à mieux connaître, étudier et diffuser l'oeuvre de ces hommes de Dieu », a-t-il lancé.

Son intervention s'est également élargie aux grands défis du pays. Le développement économique et l'emploi des jeunes, a-t-il estimé, restent indissociables de la stabilité et de la sécurité. « Le défi sécuritaire va de pair avec le défi économique. Nous devons offrir à notre jeunesse des perspectives et les conditions lui permettant de participer pleinement à la construction du pays », a-t-il affirmé.

Insistant sur les valeurs de paix et d'ouverture du Sénégal, Mouhammadou Makhtar Cissé a rappelé la nécessité de préserver la cohésion nationale et le respect des lois. « L'autorité de l'État et la cohésion nationale ne sont pas négociables. Pour le reste, tout peut être discuté dans le dialogue », a-t-il conclu, appelant les Sénégalais à poursuivre ensemble l'oeuvre de construction nationale.