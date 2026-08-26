Tunisie: Un jeune homme tué à coups de couteau lors d'un mariage à Kairouan

Un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a trouvé la mort à l'aube de ce mardi dans la région de Bir Essabil, relevant de la délégation de Kairouan Sud, à la suite d'une altercation survenue lors d'une cérémonie de mariage.

Selon les premiers éléments rapportés par Jawhara Fm, une dispute a éclaté entre plusieurs personnes avant de dégénérer en une violente agression. La victime aurait reçu plusieurs coups de couteau à différentes parties du corps, succombant à ses blessures.

À la suite des faits, les unités de la Garde nationale ont interpellé plusieurs personnes soupçonnées d'avoir pris part à l'altercation. Le principal suspect aurait toutefois pris la fuite et fait actuellement l'objet de recherches.

Les services de sécurité et les autorités judiciaires compétents ont ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances exactes du drame et d'établir les responsabilités. L'enquête se poursuit.