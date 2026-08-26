Tunisie: Dermatologie - La Tunisienne Asmahan Souissi lauréate d'un prix international

La jeune dermatologue tunisienne Asmahan Souissi a été distinguée par le Prix 2027 des jeunes dermatologues pour leurs réalisations internationales, décerné pour la région Afrique par la Ligue internationale des sociétés de dermatologie (ILDS).

Médecin spécialiste en dermatologie à l'Hôpital des forces de sécurité intérieure de La Marsa, Asmahan Souissi a été reçue lundi 24 août 2026 par le ministre de la Santé, Mustapha Ferjani, à l'occasion de cette distinction.

La lauréate avait été proposée par l'Association africaine de dermatologie et de vénéréologie. Sa candidature a été retenue à l'issue de l'examen d'un nombre record de candidatures provenant de différentes régions du monde. Le conseil d'administration de la Ligue internationale des sociétés de dermatologie a approuvé son choix lors de sa réunion du 20 juin 2026.

À cette occasion, le ministre de la Santé a félicité la jeune dermatologue pour cette distinction, saluant les réussites scientifiques et professionnelles des jeunes compétences médicales tunisiennes et leur contribution au rayonnement de la médecine tunisienne à l'international.

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Mustapha Ferjani a également souligné l'importance de poursuivre le soutien aux jeunes compétences, à la recherche scientifique et à l'innovation, ainsi que de favoriser un environnement propice à l'excellence, au bénéfice de la qualité des services de santé.

La docteure Asmahan Souissi recevra officiellement son prix lors de la cérémonie d'ouverture du 26e Congrès mondial de dermatologie, prévu à Guadalajara, au Mexique, du 21 au 26 juin 2027.