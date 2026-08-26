Afrique: CAN 2027 - La CAF désigne les arbitres des deux prochains matchs du pays

La Confédération africaine de football (CAF) a désigné les arbitres qui officieront lors des deux prochaines rencontres de la sélection tunisienne face à l'Ouganda et au Botswana, comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

La Tunisie recevra d'abord l'Ouganda jeudi 24 septembre 2026, au stade olympique Hammadi Agrebi de Radès, à partir de 20h00.

La rencontre sera dirigée par l'arbitre mauritanien Abdel Aziz Bouh, assisté de ses compatriotes Hamedine Diba et Brahim Salem H'Made. Le Mauritanien Babacar Sarr a été désigné quatrième arbitre.

Le Marocain Jamal Kaaouachi sera le commissaire du match, tandis que le Gabonais Bimbyo Patrick James assurera la mission d'évaluateur des arbitres.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un quatuor tanzanien pour Botswana-Tunisie

Pour la journée suivante, les Aigles de Carthage se déplaceront au Botswana, où ils affronteront la sélection locale mardi 29 septembre 2026, au Stade national de Gaborone, à partir de 21h00, heure tunisienne.

La CAF a confié l'arbitrage de cette rencontre à un quatuor tanzanien conduit par Ahmed Ally Arajiga. Il sera assisté de Hamdani Said Ally et Ally Ramadhani Rajabu, tandis que Nasir Salum Siyah officiera comme quatrième arbitre.

Le Namibien Isak Joseph Fredericks a été désigné commissaire du match. Le Béninois Bonaventure Codjia sera, quant à lui, chargé de l'évaluation du corps arbitral.

Ces deux rencontres constituent les prochaines échéances de la sélection tunisienne dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2027. Les Aigles de Carthage chercheront à engranger un maximum de points afin de renforcer leurs chances de qualification pour la phase finale de la compétition.