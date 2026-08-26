Tunisie: Coupures d'électricité - Plusieurs zones du Grand Tunis concernées ce soir

Des coupures périodiques d'électricité pourraient être opérées ce mardi 25 août 2026 dans plusieurs zones du Grand Tunis, entre 22h00 et minuit, a annoncé la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG).

Ces interruptions, qui pourraient intervenir à plusieurs reprises durant cette plage horaire, seront décidées en fonction de l'état du réseau électrique et de l'évolution de l'équilibre entre la production et la consommation. Le rétablissement de l'alimentation électrique pourra intervenir sans préavis.

Les zones susceptibles d'être concernées sont notamment : Aïn Zaghouan, Jardins de Carthage, El Mourouj, Mégrine, Radès, Ezzahra, Hammam-Lif, Boumhel, Douar Hicher, Tebourba, Jedeida, Sidi Thabet, Mornag, La Marsa, Borj Touil, El Menzah, El Manar, Fouchana, El Mghira, Borj Cédria, Cité Ettadhamen, La Soukra, Ksar Saïd, Le Kram, La Goulette, Birine et Ariana.

La STEG précise toutefois que cette liste n'est pas exhaustive et que d'autres zones pourraient être concernées en fonction de l'évolution de la situation du réseau et des nécessités liées à l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité.

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La société invite ainsi ses clients à prendre les précautions nécessaires durant cette période et à faire preuve de vigilance face à d'éventuelles interruptions de courant.

Pour signaler toute urgence ou obtenir davantage d'informations, les clients peuvent contacter le service de la STEG au 71 239 222, ou utiliser les numéros de téléphone figurant sur leurs factures de consommation.