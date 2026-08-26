Tunisie: Express

Forum MED AI

Six projets en lice

Six projets de recherche utilisant l'intelligence artificielle pour répondre aux défis méditerranéens seront sélectionnés. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 21 septembre 2026.

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Dans le cadre de la troisième édition du Forum méditerranéen de l'intelligence artificielle (Forum MED IA), un Prix de recherche est lancé afin de mettre en lumière des projets mobilisant l'intelligence artificielle pour répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques de la région méditerranéenne.

Six projets seront sélectionnés parmi les candidatures provenant de l'Algérie, de l'Égypte, du Liban, du Maroc et de la Tunisie. Les projets retenus bénéficieront d'un accompagnement destiné à renforcer la présentation et la valorisation de leurs travaux.

Les lauréats auront également l'occasion de présenter leurs projets lors du « Forum MED IA 2026 », prévu le 5 novembre à Marseille, devant des acteurs régionaux de la recherche, de l'innovation et de l'investissement.

Deux prix de 5.000 euros chacun seront attribués lors de l'événement, « le Prix Innovation sociale et le Prix Innovation économique ».

Les candidatures sont ouvertes du 21 août au 21 septembre 2026.

Le Prix est organisé dans le cadre de l'initiative « Sila » - France-Méditerranée pour l'intelligence artificielle, portée notamment par « Expertise France », l'Institut de recherche pour le développement (IRD) et « Anima Investment Network ».

Déchets

La Tunisie teste la technologie japonaise Fukuoka

Le projet pilote visant à réduire les émissions de méthane et à favoriser l'échange de crédits carbone, en s'appuyant sur la technologie japonaise « Fukuoka », se poursuit en Tunisie au niveau de l'unité de traitement des déchets de Béja, dans le cadre de la coopération tuniso-japonaise.

Selon un communiqué publié récemment par l'Agence nationale de gestion des déchets (Anged), ce projet s'inscrit dans le cadre de l'accord sur le mécanisme de coopération bilatérale japonais (JCM), conclu entre les gouvernements tunisien et japonais, ainsi que dans la mise en oeuvre de l'article 6 de l'Accord de Paris sur le climat. Il vise à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l'action climatique et à promouvoir des solutions plus durables pour la gestion des déchets.

Cette expérience revêt une importance particulière en tant que projet pilote dont les résultats et les enseignements pourront être valorisés et partagés à l'échelle internationale, notamment en matière de réduction des émissions de méthane et de développement de l'économie circulaire.

Dans ce contexte, une session de formation consacrée au projet a été organisée au profit d'une délégation composée de représentants de plusieurs pays africains, avec le soutien du Programme des Nations unies pour les établissements humains (ONU-Habitat). Cette formation vise à favoriser l'échange d'expériences et d'expertises.