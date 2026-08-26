Tunisie: Le CAB réussit la rentrée face à l'ASM - La victoire du cran !

25 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par Bechir Sifaoui

Les Cabistes ont, enfin, rompu avec la tradition des mauvais résultats du début de saison...

Il y a des années qu'on n'avait pas vu le CAB vaincre lors de la journée inaugurale du championnat. Avec cette victoire face à l'ASM, on ne pouvait espérer une meilleure entrée en matière. Et pourtant, en découvrant la formation bizertine, le public «jaune et noir» ne s'est pas emballé outre mesure.

Non pas que la titularisation de Aziz Gueblia, Achraf Ferchichi et Aziz Chaâbane était hasardeuse, mais plutôt parce que les nouvelles recrues ne figuraient pas sur la feuille de match à l'exception de Chedy Mhamdi. Seulement voilà que l'équipe alignée par Mohamed Azaïez a agréablement surpris par sa volonté de bien faire.

Le round d'observation a duré toute la première mi-temps au cours de laquelle les deux teams se sont neutralisés au milieu du terrain optant pour une prudence excessive en défense. Cette façon de jouer n'a pas permis aux attaquants, d'un côté comme de l'autre, de s'exprimer comme ils le désiraient. À ce jeu, il était difficile de prendre le dessus sur les défenseurs. Il a fallu une erreur du portier marsois pour permettre à Ayende d'ouvrir le score, un but qui sera refusé après consultation de la VAR et dont on ne sait trop pour quel motif!

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une deuxième mi-temps intense...

Il était clair que cette monotonie lassante de la période initiale ne pouvait contenter les deux staffs techniques. Le coaching du côté local a complètement métamorphosé la ligne avant du CAB. En effet, de retour des vestiaires, l'entraîneur Azaïez a procédé à deux changements qui se sont avérés déterminants. Chihi et Chaâbane, peu inspirés, ont cédé leurs places à deux attaquants, Timi et Berrima qui ont donné le tournis à la défense adverse.

Le CAB domine territorialement, obtient une série impressionnante de corners mais ne parvient pas à mettre le ballon au fond des filets soit par maladresse soit par précipitation. Toutefois, à force d'essayer, il concrétise cette domination par l'intermédiaire d'un Ferchichi rayonnant qui marque d'une superbe frappe de près des 25 mètres.

Il ne restait plus à l'ASM que de se ruer vers l'attaque pour espérer égaliser. Il a failli y parvenir, mais le keeper Maktouf en a décidé autrement en repoussant un penalty accordé aux Marsois. « Nous avons mis fin à cette mauvaise habitude qui consiste à ne pas réussir le début de saison. Cette victoire est importante pour la suite de la compétition.

Ce n'était pas évident de gagner contre une équipe qui joue bien au football et qui a effectué des recrutements de qualité. Cette victoire nous permettra d'avoir, désormais, confiance en nos moyens. Les nouvelles recrues qui n'étaient pas qualifiées pour ce match aideront, à coup sûr, le CAB à faire encore mieux lors des journées à venir», affirme Mohamed Azaïez au terme du match. Il y a, en effet, des signes prometteurs que l'équipe cabiste a une marge de progression inestimable au vu de la prestation fournie à cette occasion. Et c'est tant mieux!

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.