Tunisie: Festival de Ksar Hellal - Une clôture en apothéose avec « Ziara »

Devant un public record, la 31e édition du Festival du textile de Ksar Hellal s'est achevée avec « Ziara », le spectacle de Sami Lajmi, qui a réuni une foule nombreuse, arrivée plusieurs heures avant le début de la représentation.

La 31e édition du Festival du textile de Ksar Hellal s'est cloturée sur une note spectaculaire. Pour sa soirée de clôture, le festival a choisi « Ziara », de Sami Lajmi, qui a attiré un public exceptionnel, venu en nombre assister à un spectacle devenu, au fil de ses représentations, l'un des rendez-vous populaires de la scène musicale tunisienne.

Pendant plus de deux heures, musiciens, danseurs et chanteurs ont entraîné le public dans un univers où la musique soufie tunisienne rencontre une mise en scène contemporaine. Fidèle à l'esprit de « Ziara », Sami Lajmi propose une relecture des textes et chants issus du patrimoine spirituel tunisien, enrichie par un travail important sur les rythmes, les lumières et la chorégraphie.

Dès les premières minutes, le public s'est laissé emporter par les chants et les rythmes. Progressivement, la frontière entre la scène et les gradins s'est effacée : les spectateurs reprenaient les refrains, accompagnaient les rythmes et dansaient, devenant eux-mêmes partie intégrante du spectacle.

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La scène installée pour le festival a ainsi vibré pendant toute la soirée au son des percussions et des voix des munshid-s, dans une remarquable harmonie avec les milliers de voix du public. À cette énergie collective s'ajoutait la dimension visuelle du spectacle, portée par une succession de tableaux chorégraphiques et un jeu de lumières particulièrement travaillé. Chaque séquence transformait l'espace scénique, donnant au spectacle une esthétique renouvelée au fil des tableaux.

Le succès populaire de cette soirée de clôture vient couronner une édition qui aura misé sur une programmation diversifiée. L'affluence enregistrée lors de « Ziara », comme celle qui avait accompagné plusieurs autres rendez-vous, témoigne de la capacité du festival à mobiliser le public de Ksar Hellal et des villes voisines.

Parmi les temps forts de cette 31e édition, le concert de Lotfi Bouchnak avait notamment constitué l'un des grands événements de la programmation. Depuis son ouverture, le 3 août, le festival avait en effet multiplié les propositions. La soirée inaugurale avait été confiée à Mortadha Ftiti, suivie d'un concert de Hichem Salem, puis de la pièce « Weld Ettalyani ».

La programmation avait également réservé une place aux enfants avec plusieurs spectacles et animations, ainsi qu'à la jeune scène rap avec Young RZ. Le public avait ensuite retrouvé Riadh Nahdi, avant un rendez-vous musical algérien inscrit dans le cadre de la coopération internationale, puis le spectacle « Kazoo ». Le festival avait également consacré une place aux arts plastiques et animé les rues de la ville à travers un carnaval aux formes multiples, donnant au lancement de cette nouvelle édition une dimension festive qui dépassait les espaces de représentation.

Avec cette programmation mêlant chanson, théâtre, humour, spectacles pour enfants, rap, musiques du monde, arts plastiques et grands rendez-vous populaires, les organisateurs ont cherché à répondre à la diversité des goûts et des attentes, malgré des moyens matériels, logistiques et organisationnels limités.

Au-delà du bilan artistique de cette 31e édition, demeure une aspiration : celle de voir Ksar Hellal disposer un jour d'un véritable théâtre de plein air, capable d'accueillir de grandes manifestations et de répondre aux attentes des nouvelles générations. Les lumières se sont finalement éteintes sur la scène provisoire.

Le rideau est tombé sur une nouvelle édition du Festival du textile, emportant avec lui le travail de ses organisateurs, l'enthousiasme de son public et, surtout, l'espoir de voir ce rendez-vous culturel poursuivre son développement et consolider sa place parmi les principales manifestations culturelles de la région.