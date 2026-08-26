Tunisie: Pénurie d'eau potable - Kaïs Saïed au contact des citoyens sur le terrain

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a effectué samedi dernier une tournée dans le centre du pays, alternant inspections techniques et rencontres avec des citoyens.

Les échanges ont notamment porté sur la question de la reddition des comptes ainsi que sur les coupures d'eau et d'électricité observées en pleine canicule, que le Chef de l'État attribue à des manoeuvres délibérées.

Les réalités du terrain au coeur de la visite

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Ce déplacement, effectué le 22 août, l'a conduit successivement dans les gouvernorats de Kairouan, Sousse et Mahdia, où il a enchaîné les visites de terrain et les discussions avec les habitants.

Le Chef de l'État s'est, d'abord, rendu à la délégation de Oueslatia, dans le gouvernorat de Kairouan, où il a inspecté plusieurs unités de production et de conditionnement d'eau minérale. Il s'est enquis de leur fonctionnement et des difficultés qu'elles rencontrent, notamment en matière de distribution. Il a ensuite mis le cap sur le barrage de Nebhana, dans la délégation de Sbikha, pour s'informer de l'état des ressources en eau du site et des enjeux liés à leur bonne exploitation et à leur gestion.

Poursuivant sa route vers la délégation de Kondar, dans le gouvernorat de Sousse, puis vers les zones de Borj Erras, Salakta et Sidi Alouane, dans le gouvernorat de Mahdia, le Président a multiplié les rencontres directes avec les citoyens et citoyennes, prenant le temps d'écouter leurs préoccupations et leurs attentes.

Fermeté sur la reddition des comptes et traque des spéculations

C'est sur la question de la reddition des comptes que le Président s'est montré le plus ferme. Il l'a jugée légitime, rappelant que le peuple tunisien est en droit de l'exiger, tant il a souffert et continue de souffrir. S'adressant à ceux qui fuient leurs responsabilités, qui gagnent du temps ou qui attendent que l'orage passe, il a martelé : «L'État n'est ni une salle d'attente ni un jeu de calculs. Ce qui compte vraiment pour le peuple, ce sont le travail, la liberté et la dignité nationale. Peu importe les mauvaises langues, ceux qui ont peur d'avancer, ou ceux qui ne pensent qu'à leurs intérêts et à leurs privilèges».

Le Chef de l'État a salué, chez les citoyens auxquels il s'est adressé et avec lesquels il s'est entretenu, leur patience et leur patriotisme, affirmant que les coupures d'eau et d'électricité survenant en cette période de forte chaleur "ne relèvent pas de l'ordre naturel des choses". Les citoyens sont conscients que l'objectif est d'attiser la situation par tous les moyens, et sont déterminés à faire face à toutes ces tentatives, aussi misérables que désespérées, dont l'origine est connue.

Même les bouteilles d'eau minérale ont disparu des marchés, ce qui ne s'était jamais produit auparavant, sachant qu'au cours des dernières heures, plus de 80.000 bouteilles d'eau minérale, dissimulées dans un entrepôt, ont été saisies puis redistribuées sur les marchés. Par ailleurs, plusieurs infractions ont été constatées, consistant en la section délibérée de plusieurs conduites de distribution d'eau ainsi que de câbles électriques, a souligné le Chef de l'Etat.

Le Président a conclu sa tournée en affirmant sa volonté de poursuivre « la voie tracée par le peuple tunisien», en dépit d'un lourd héritage de corruption et de gaspillage des ressources du pays. Une déclaration qui intervient alors que les coupures d'eau et d'électricité continuent d'alimenter la grogne dans plusieurs régions .

Les autorités renforcent le contrôle du marché

Face aux tensions persistantes sur l'approvisionnement en eaux minérales conditionnées, les autorités ont renforcé l'encadrement du marché. Le ministère du Commerce a notamment fixé de nouvelles marges bénéficiaires et des prix maxima de vente au public, tout en intensifiant les contrôles des circuits de distribution afin de lutter contre les dépassements, la spéculation et la rétention des stocks.

Des quantités supplémentaires ont également été mises sur le marché dans plusieurs régions afin de répondre à la hausse de la demande. Ces mesures interviennent dans un contexte marqué par une forte consommation estivale, l'épuisement des stocks et des perturbations affectant la production et la distribution dans notre pays qui figure parmi les plus grands consommateurs d'eau en bouteille au monde.