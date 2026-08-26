Tunisie: Le pays s'impose dans le Top mondial des 'Talents' recherchés par la France

Avec 2 441 visas de long séjour portant la mention " Talent" délivrés en 2025, la Tunisie s'est classée au deuxième rang des nationalités bénéficiaires de ce dispositif français, juste derrière l'Inde et devant la Chine. Une performance qui contraste avec son huitième rang dans le classement général des visas délivrés par la France et qui confirme le poids des profils tunisiens dans les mobilités de long séjour.

La Tunisie occupe une place de choix dans la politique française d'attraction des compétences internationales. En 2025, pas moins de 2 441 visas de long séjour portant la mention "Talent" ont été délivrés à des ressortissants tunisiens, selon les données de la Direction générale des étrangers en France (DGEF), publiées le 30 juin 2026.

Avec ce chiffre, les Tunisiens représentent 11 % de l'ensemble des visas "Talent" délivrés par la France et se classent au deuxième rang des nationalités bénéficiaires, derrière les ressortissants indiens, auxquels 2 508 visas ont été accordés. L'écart entre les deux nationalités est particulièrement faible : seulement 67 visas.

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La Chine arrive en troisième position avec 1 758 visas, soit 8 % du total. Ainsi, les ressortissants indiens, tunisiens et chinois concentrent à eux seuls environ un tiers des visas "Talent" délivrés par la France en 2025.

Cette position de la Tunisie est d'autant plus significative qu'elle ne correspond pas à son rang dans le classement général des visas français.

Une performance tunisienne particulièrement visible

Toutes catégories confondues, la France a délivré 119 877 visas aux ressortissants tunisiens en 2025, contre 300 104 aux Marocains, 239 327 aux Indiens, 204 243 aux Algériens et 557 347 aux Chinois.

La Tunisie se situe ainsi au huitième rang des principales nationalités bénéficiaires de visas français.

Mais le classement change sensiblement lorsqu'on s'intéresse aux visas de long séjour et, plus particulièrement, à la catégorie "Talent". La Tunisie passe alors devant des pays dont le volume global de visas est nettement supérieur.

Cette particularité apparaît également dans la structure des visas accordés. 7 % des visas délivrés aux Tunisiens en 2025 étaient des visas de long séjour, contre 30 % des visas de long séjour qui ont été attribués à des ressortissants de cinq pays africains. La proportion atteint 11 % pour les Marocains, 6 % pour les Algériens, mais seulement 4 % pour les Indiens et 5% pour les Chinois.

Les profils tunisiens apparaissent ainsi davantage associés à des mobilités de longue durée que ceux de plusieurs autres nationalités figurant parmi les principaux bénéficiaires de visas français.

2 441 visas "Talent" dans une année de recul

La performance tunisienne intervient par ailleurs dans un contexte de repli global du dispositif "Talent". En 2025, la France a délivré 22 086 visas de long séjour portant cette mention, contre 23 979 en 2024, soit une baisse de 7,9 %. Il s'agit de la deuxième année consécutive de recul, après les progressions enregistrées en 2022 et 2023.

Le repli est principalement lié à la diminution des visas "Talent" accordés aux salariés, passés de 4 924 en 2024 à 4 017 en 2025, soit une baisse de 18,4 %. Les visas délivrés aux membres de famille des titulaires ont également reculé de 11 %, à 10 231.

D'autres catégories évoluent toutefois à contre-courant. Les visas "Talent" destinés aux scientifiques ont progressé de 1,6 %, à 5 144, tandis que ceux accordés aux actifs non salariés ont augmenté de 7,3 %, à 1 550. Les artistes enregistrent également une progression de 8,7 %, à 1 144.

Au total, les visas "Talent" relevant du motif économique ont diminué de 5 %, passant de 12 483 à 11 855. Dans ce contexte général de contraction, la présence de la Tunisie au deuxième rang du classement des nationalités constitue un indicateur particulièrement notable de son poids dans ce dispositif.

La Tunisie devant le Maroc

La comparaison avec les autres pays du Maghreb est également révélatrice. Les ressortissants marocains représentent 7 % des bénéficiaires des visas "Talent" en 2025, contre 11 % pour les Tunisiens. Le Maroc figure néanmoins parmi les principales nationalités bénéficiaires, malgré un recul de 12,6 % sur un an/

La Tunisie se distingue donc non seulement par sa position derrière l'Inde, mais également par son avance sur les autres grandes nationalités maghrébines.

Cette situation s'inscrit dans un contexte plus large de forte présence tunisienne parmi les bénéficiaires de visas de long séjour français. En 2025, 18 942 visas de long séjour ont été délivrés à des Tunisiens, plaçant la Tunisie au deuxième rang parmi les cinq principales nationalités africaines citées par la DGEF, derrière le Maroc (32 544) et devant l'Algérie (18 371).

A cet égard, les données de la DGEF montrent que les visas de long séjour délivrés aux Tunisiens ne répondent pas à un seul motif.

Pour la nationalité tunisienne, 42 % des visas de long séjour sont liés à un motif familial, tandis que 27,9 % relèvent du motif économique et 25,5 % des études ou stages.

Cette répartition permet de replacer les visas "Talent" dans un phénomène plus large de mobilité tunisienne vers la France, qui associe études, activité professionnelle, compétences, entrepreneuriat et mobilité familiale.

Le dispositif "Talent" lui-même couvre plusieurs profils. Les données françaises distinguent notamment les salariés, les scientifiques, les actifs non salariés et les artistes, auxquels s'ajoutent les membres de famille des bénéficiaires.

Il convient donc de ne pas assimiler mécaniquement les 2 441 visas "Talent" tunisiens à 2 441 recrutements de travailleurs qualifiés. Le chiffre correspond aux visas de long séjour portant cette mention et englobe différents profils et situations.

Près de 120 000 visas français délivrés aux Tunisiens

À l'échelle globale, la France a délivré 2 958 607 visas aux étrangers en 2025, soit une progression de 3,5 % par rapport à 2024. Cette hausse a été davantage portée par les visas de court séjour, en progression de 3,9 %, tandis que les visas de long séjour ont augmenté plus modestement de 0,9 %, à 290 772.

Les visas touristiques ont franchi pour leur part le seuil des 2 millions, atteignant 2 040 378 délivrances, en hausse de 6,4 %.

Dans ce paysage, la Tunisie compte 119 877 visas délivrés en 2025, soit une progression de 10,9 % sur un an. Elle figure ainsi parmi les principales nationalités bénéficiaires de visas français.

Mais au-delà du volume, c'est surtout la structure de ces délivrances qui retient l'attention. Avec une part de long séjour supérieure à la moyenne mondiale et une deuxième place pour les visas "Talent", la Tunisie apparaît particulièrement présente dans les mobilités destinées à s'inscrire dans la durée.