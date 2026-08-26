Tunisie: Or au pays - Le gramme pourrait atteindre 500 dinars d'ici la fin de l'année

Les prix de l'or en Tunisie pourraient encore augmenter de 15 à 20 % d'ici la fin de l'année, dans un contexte marqué par la poursuite de la hausse des cours internationaux du métal précieux, selon le président de la Chambre nationale des commerçants de bijoux, Hatem Ben Youssef.

Intervenant sur Diwan Fm, le responsable professionnel a indiqué que le prix du gramme d'or brut 18 carats s'établit actuellement à 323,140 dinars, selon le cours de référence qu'il attribue à la Banque centrale de Tunisie. Des données de marché disponibles pour août situent également le gramme de 18 carats autour de 323 dinars durant cette période.

Selon Hatem Ben Youssef, le prix du gramme d'or fini et destiné à la vente dans les bijouteries pourrait atteindre entre 470 et 500 dinars d'ici la fin de l'année, contre environ 420 dinars actuellement pour certains modèles de bijoux simples.

Les tensions géopolitiques soutiennent les cours

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Le président de la Chambre nationale des commerçants de bijoux explique la hausse des cours internationaux par plusieurs facteurs, notamment les tensions géopolitiques et les conflits régionaux et internationaux, qui continuent d'alimenter les incertitudes sur les marchés et l'économie mondiale.

Il relève également l'intérêt croissant de plusieurs pays, notamment la Chine, l'Inde, la Russie et les pays du Golfe, pour renforcer leurs réserves et leurs investissements dans l'or.

Cette stratégie s'explique notamment par le rôle du métal précieux comme valeur refuge dans un contexte marqué par les fluctuations économiques et financières.

L'or face au dollar

Hatem Ben Youssef évoque également une tendance de certains blocs économiques à chercher à réduire leur dépendance au dollar dans les échanges internationaux et à diversifier leurs instruments de réserve et de règlement.

Dans ce contexte, l'or conserve une place importante en tant qu'actif de réserve et instrument de diversification, ce qui contribue, selon lui, à soutenir la demande mondiale et à exercer une pression haussière sur les cours.

Face aux perspectives de hausse, Hatem Ben Youssef conseille aux personnes souhaitant acquérir de l'or de ne pas attendre, estimant que les indicateurs actuels laissent présager la poursuite de la tendance haussière au cours des prochains mois.

Cette recommandation intervient alors que les prix de l'or ont connu des fluctuations importantes au cours des derniers mois en Tunisie. En juillet, Hatem Ben Youssef avait notamment évoqué un prix du gramme de 18 carats à partir de 430 dinars dans les bijouteries, tout en estimant qu'une baisse significative des prix était peu probable à court terme.