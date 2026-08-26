Angola: Appel du Médiateur de Justice à la citoyenneté responsable

Uíge ( — Le Médiateur de Justice, João Manuel Francisco Pinto, a lancé mardi à Uíge un appel aux citoyens de la région, les exhortant à exercer leurs droits de manière responsable et dans le respect de leurs devoirs et des institutions publiques et privées.

João Manuel Francisco s'exprimait devant la presse à l'issue d'une rencontre avec le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, dans le cadre de sa visite de travail dans la province, du 25 au 28 août.

Le Médiateur de Justice a souligné l'importance pour les citoyens de connaître leurs droits, libertés et garanties, mais aussi leurs devoirs respectifs, afin de contribuer à une vie sociale fondée sur le civisme, le respect et la responsabilité.

« On ne peut pas exiger le respect de nos droits sans remplir nos devoirs », a-t-il affirmé.

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Selon lui, l'exercice de la citoyenneté doit respecter les limites fixées par la loi et s'accompagner du respect d'autrui, des institutions, de l'ordre public et de la sécurité.

« Si nous voulons être respectés, nous devons respecter les autres. Si nous voulons que notre réputation soit respectée, nous devons aussi respecter celle des autres », a-t-il souligné.

João Manuel Francisco a également plaidé pour un renforcement de la diffusion des droits, libertés, garanties et devoirs des citoyens, notamment dans les provinces où les services du Médiateur de Justice ne sont pas encore en place.

Il a expliqué que ce déplacement à Uíge visait à mieux faire connaître le rôle et les responsabilités de l'institution auprès de la population, à rapprocher les services des citoyens et à créer les conditions propices à l'implantation future du bureau du Médiateur de Justice dans les provinces qui en sont encore dépourvues.

« Certaines provinces, de par leurs spécificités culturelles et démographiques, ainsi que la présence d'une société critique et d'une communauté universitaire, ont besoin d'une meilleure diffusion de la figure du Médiateur », a-t-il déclaré.

Le Médiateur de Justice a précisé que l'intervention de l'institution ne se limite pas à la réception des plaintes, mais comprend également l'accompagnement des citoyens et la médiation en cas de doutes ou de malentendus dans leurs relations avec l'administration publique.

Concernant la réalité d'Uíge, João Manuel Francisco a jugé essentiel que les actions de sensibilisation aux droits, libertés et garanties tiennent compte des spécificités socioculturelles et historiques de la province.

Il a donc plaidé pour la poursuite des actions d'éducation civique, afin de contribuer à la prévention des conflits et au renforcement de la cohésion sociale.

Lors de sa visite de travail, des conférences sont prévues sur le mandat et le rôle du médiateur de Justice dans la défense des droits, libertés et garanties des citoyens.

Ces activités s'adressent aux représentants de l'administration publique, aux magistrats et au parquet, aux avocats, aux autorités religieuses, aux autorités traditionnelles, aux enseignants, aux étudiants et au grand public.

Le programme comprend également des rencontres avec les citoyens, ainsi que des visites d'un pénitencier et d'un service hospitalier.

Il inclut également un déplacement dans la commune de Negage, où il rencontrera l'administration municipale, donnera une conférence, écoutera les citoyens et visitera l'hôpital local.

Cette visite de travail s'inscrit dans le cadre des actions menées par le Médiateur pour rapprocher l'institution des communautés et promouvoir la connaissance des droits, libertés, garanties et devoirs des citoyens.