Tunisie: Stupéfiants - Une femme soupçonnée d'être à la tête d'un réseau opérant entre Sousse et Gafsa

25 Août 2026
La Presse (Tunis)
Par M. B

Les cadres et agents de la brigade de la police judiciaire de Gafsa ont démantelé un réseau présumé impliqué dans le trafic de comprimés stupéfiants, dirigé, selon les premiers éléments de l'enquête, par une femme âgée d'une trentaine d'années et originaire du gouvernorat de Gafsa.

Selon les éléments rapportés, la principale suspecte se déplaçait vers le gouvernorat de Sousse afin de s'approvisionner en quantités de comprimés stupéfiants. Elle les remettait ensuite aux autres membres présumés du réseau, qui se chargeaient de leur distribution dans plusieurs quartiers populaires de Gafsa, notamment à bord d'un taxi.

La suspecte a été interpellée avec plusieurs de ses accompagnateurs alors qu'ils étaient, selon les autorités, en possession d'une importante quantité de comprimés stupéfiants.

Après consultation du parquet, trois personnes ont été placées en garde à vue pour des faits présumés de constitution d'une association en vue du trafic et de la consommation de stupéfiants. Les autres personnes impliquées présumées ont été inscrites sur la liste des personnes recherchées.

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L'enquête se poursuit afin d'identifier l'ensemble des membres présumés du réseau et de déterminer l'étendue de ses activités.

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